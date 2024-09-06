В США исчезнет потребность использовать Россию, не исключил Песков

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Российские власти не исключают, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности в использовании Москвы и представления двухсторонних отношений в жертву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в Белом доме негативно отреагировали на слова Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис на Восточном экономическом форуме. Российский лидер сыронизировал и предложил поддержать Харрис, поскольку Байден порекомендовал своим союзникам сделать это. В ответ на это Штаты призвали Путина не говорить о выборах в стране и не вмешиваться в них.
Песков подчеркнул, что могут настать времена, когда у американцев больше не будет потребности в том, чтобы использовать Россию как инструмент политической борьбы. Также не исключено, что сотрудничество больше не будет приноситься в жертву этой внутриполитической борьбы.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.
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Песков подчеркнул, что могут настать времена, когда у американцев больше не будет потребности в том, чтобы использовать Россию как инструмент политической борьбы. Также не исключено, что сотрудничество больше не будет приноситься в жертву этой внутриполитической борьбы.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.
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Анастасия Чинкова