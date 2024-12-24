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Экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап заявил, что РФ лучше назначить своего спецпосланника по Украине, поскольку это облегчит взаимодействие, сообщил он в материале для Foreign Affairs (FA).
Сэмюэл Чарап обратил внимание, что постоянного диалога между Москвой и основными столицами Запада не было с момента начала специальной военной операции (СВО). Он отметил, что для извлечения пользы из переговоров, коммуникация между странами и обмен мнениями «должны стать правилом, а не исключением, как сейчас».
Экс-сотрудник Госдепа США подчеркнул, что назначение Кита Келлога спецпредставителем Соединённых Штатов Америки по украинскому конфликту является значительной возможностью, так как он может способствовать назначению Москвой российского коллеги.
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Экс-сотрудник Госдепа США подчеркнул, что назначение Кита Келлога спецпредставителем Соединённых Штатов Америки по украинскому конфликту является значительной возможностью, так как он может способствовать назначению Москвой российского коллеги.
«Это значительно облегчило бы взаимодействие с Москвой; на данный момент никто в Кремле, похоже, не имеет полномочий вести переговоры по этим вопросам», — уточнил Сэмюэл Чарап.
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Ольга Енгалычева