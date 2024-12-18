В США заявили о готовности России и Украины к переговорам

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Россия и Украина готовы к диалогу по урегулированию кризиса, заявил журналистам Fox News будущий спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — прокомментировал он.Республиканцы во главе с Дональдом Трампом придут к власти 20 января 2025 года. Одним из обещаний будущего хозяина Белого дома было урегулирование конфликта на Украине «за сутки».
Эксперты скептически отнеслись к словам политика, однако предположили, что переговоры сторон могут состояться уже на следующий день после инаугурации Трампа, то есть 21 января.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу российского лидера Владимира Путина.
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Никита Кротов