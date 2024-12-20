Рябков: Будущий спецпосланник по Украине Келлог пока не обращался к РФ

Киев не готов к мирным переговорам с Москвой, так как его требования о возврате Крыма и новых регионов неприемлемы для России. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что обе стороны конфликта готовы к переговорам.