Рябков: Будущий спецпосланник по Украине Келлог пока не обращался к РФ

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)
Предложения США по Украине носят скорее умозрительный и неофициальный характер. Например, будущий спецпосланник американского президента Келлог пока не обращался к России с просьбой о контактах.
Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что ведомство, конечно, проводит мониторинг того, что говорится, пишется и публикуется лицами, которые со временем займут официальные посты. Однако заявления и предложения Кита Келлога, которого Трамп собирается назначить специальным посланником по Украине, статуса и официального характера не имеют, пояснил дипломат.
Рябков подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу мирного урегулирования на Украине излагалась уже неоднократно. О ней прекрасно осведомлена как уходящая администрация США, так и те чиновники и официальные лица, которые придут ей на смену. Если Келлогу в своих построениях будет опираться на здравый смысл, ему так или иначе придётся работать с тем набором идей, которые предложила Россия, заключил замминистра.
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