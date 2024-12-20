Фото: iStock/Diy13
Киев не готов к мирным переговорам с Москвой, так как его требования о возврате Крыма и новых регионов неприемлемы для России. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что обе стороны конфликта готовы к переговорам.
«Все эти заявления о готовности к переговорам мы слышали на протяжении всего времени. Украина готова к переговорам с Россией, но на неприемлемых для России условиях, таких как «возврат» Крыма и новых территорий. Поэтому в реальности вроде бы все готовы, а никто не знает, как этот переговорный процесс закончится и на чьих условиях. Тем более что Трамп не принимает решения, а Келлог тем более не принимает решения», — пояснил эксперт в беседе с RT.Вместе с тем Владимир Зеленский назвал ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. Как сообщает Общественная Служба Новостей, лидер киевского режима считает, что настоящие гарантии могут исходить только от НАТО.
«При этом Зеленский сказал, что для вступления в альянс, Украине нужны хоть какие-нибудь гарантии безопасности и их нужно обсуждать отдельно и с США, и с Европой», — пишет издание.Читайте также:
В Евросовете назвали ошибкой заявление о том, что Украина должна победить
Рябков: Будущий спецпосланник по Украине Келлог пока не обращался к РФ
Медведев: Зеленский никому не нужен на войне, он долго не удержится в кресле
Данил Пономарев