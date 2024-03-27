Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом». Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, политики Запада, которые говорят о себе, как о доминанте, осознали, что «мир уже шагнул вперед». Захарова подчеркнула, что мировое большинство не оставило Западу ни единого шанса на то, чтобы не сменить реакцию с «сумасшедшей» на адекватную.
Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что немецкое правительство уже ищет возможные версии теракта в «Крокусе», однако до сих пор не выяснило, кто стоит за атакой на газопроводы «Северных потоков» рядом с границей ФРГ.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова