Личный врач Обамы и Трампа считает, что Байдену нужно срочное обследование

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Американскому президенту Джозефу Байдену настоятельно нужно пройти обследование на здравомыслие до участия в президентских выборах в ноябре. Так заявил в интервью газете New York Post личный врач двух предыдущих президентов США, Барака Обамы и Дональда Трампа, а ныне — член Палаты представителей Конгресса Ронни Джексон.
«Ему нужен набор когнитивных тестов, объективно проведенных, изложенных на бумаге и доведенных до сведения американского народа его лечащим врачом», — цитирует Джексона издание.По словам врача, лидер Америки имеет явные когнитивные проблемы, связанные с возрастом: Байден шаркает при ходьбе, он регулярно забывает даты и путает имена, в том числе путая умерших людей с живыми.
8 февраля специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад о том, что Байден неверным образом хранил секретные документы. В докладе отмечалось, что президенту не грозит уголовная ответственность, поскольку сделал он это из-за своей забывчивости.
В ответ на этот доклад Байден, выступая на площадке Белого дома, заявил журналистам, что с его памятью всё в порядке. Он призвал посмотреть на то, что он делает, и как «поставил эту страну на ноги». Однако практически сразу после этого заявления, президент США в очередной раз перепутал имена, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом Мексики.
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