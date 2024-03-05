Экс-советник кабмина ФРГ: США добились одной из главных целей на Украине

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Немецкий политолог, историк и бывший советник правительства Германии Александр Рар заявил, что Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для достижения своих целей, говорится в интервью Ura.ru.
Объясняя одну из главных целей США на Украине, Рар подчеркнул, что Вашингтон разрушает связи между Европой и Россией в энергетическом секторе. По его словам, европейские страны теперь полностью зависят от США.
Ранее в ЕС отказались от продления поставок газа из России через Украину.
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«С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», – подчеркнул он.
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Александр Климов