Экс-советник Кучмы Соскин: Соседи Украины объявили ей полную блокаду

Фото: iStock/BalkansCat
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина больше не может вести боевые действия, при этом соседние страны объявили ей абсолютную «блокаду». Об этом он сказал в своём блоге на YouTube.
«Формула мира», продвигаемая Киевом, предполагает восстановление территориальной целостности Украины, а также получение страной евроатлантических гарантий безопасности.
По его словам, истощение ресурсов Киева накладывается на крайне жёсткую позицию соседних стран по отношению к Украине, так как фактически они объявили ей полную блокаду.
Читайте также:
В Европе назвали максимальный срок подготовки к конфликту России и НАТО
Источник в Москве назвал условия для переговоров между Россией и Украиной
Кулеба: ВСУ будут воевать даже с помощью лопат
«Формула мира Зеленского — это фантазии. Ермак говорит, что Украина будет воевать, что украинское общество желает продолжать боевые действия и не хочет замороженного конфликта. Но воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились», — убеждён Соскин.
Читайте также:
В Европе назвали максимальный срок подготовки к конфликту России и НАТО
Источник в Москве назвал условия для переговоров между Россией и Украиной
Кулеба: ВСУ будут воевать даже с помощью лопат
Диана Аванесян