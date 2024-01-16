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Если переговоры по Украине состоятся, то будут проходить между Москвой и Киевом, а не основываться на «формуле» Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского и не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий», — цитирует агентство слова собеседника.
Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Берн об организации мирного саммита по Украине. Амхерд, в свою очередь, выразила готовность выполнить его просьбу.
«Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак», — добавил он.
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