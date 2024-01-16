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Источник в Москве назвал условия для переговоров между Россией и Украиной

Переговоры по конфликту на Украине возможны лишь между Киевом и Москвой
16 января 2024, 03:00
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Если переговоры по Украине состоятся, то будут проходить между Москвой и Киевом, а не основываться на «формуле» Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского и не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий», — цитирует агентство слова собеседника.

Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Берн об организации мирного саммита по Украине. Амхерд, в свою очередь, выразила готовность выполнить его просьбу.


Собеседник РИА Новости прокомментировал это заявление, отметив, что никакие встречи по вопросу украинского конфликта не имеют смысле без участия Российской Федерации.

«Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак», — добавил он.

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Филиппо: Германии нужна война с Россией
Филиппо: Германии необходима война с Россией, чтобы избежать социальный взрыв
16 января 2024, 03:47

Фото: iStock/photosvit

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германии нужны военные действия против России для наведения страха среди немцев, чтобы таким образом избежать социального взрывы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Филиппо предсказал в феврале 2024 года начало беспорядков, а в 2025 — их пик на фоне взрывных социальных волнений в ФРГ и в других странах.

По словам политика, военный план, который якобы разработан бундесвером, «очень точный» и направленный на внутреннюю аудиторию ЕС с целью предотвращения социального взрыва.

«Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — заключил Флориан Филиппо.

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Экс-советник Кучмы Соскин: Соседи Украины объявили ей полную блокаду
16 января 2024, 03:25

Фото: iStock/BalkansCat

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина больше не может вести боевые действия, при этом соседние страны объявили ей абсолютную «блокаду». Об этом он сказал в своём блоге на YouTube.
«Формула мира», продвигаемая Киевом, предполагает восстановление территориальной целостности Украины, а также получение страной евроатлантических гарантий безопасности.

«Формула мира Зеленского — это фантазии. Ермак говорит, что Украина будет воевать, что украинское общество желает продолжать боевые действия и не хочет замороженного конфликта. Но воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились», — убеждён Соскин.

По его словам, истощение ресурсов Киева накладывается на крайне жёсткую позицию соседних стран по отношению к Украине, так как фактически они объявили ей полную блокаду.

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В Европе назвали максимальный срок подготовки к конфликту России и НАТО
Каллас: У Европы и НАТО есть максимум пять лет для подготовки к конфликту с РФ
16 января 2024, 03:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Европа имеет максимум от трех до пяти лет для подготовки к возможному вооружённому конфликту с Россией. Об этом сообщила эстонский премьер Кая Каллас со ссылкой на соответствующие оценки национальной разведки, пишет The Times.
«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила Каллас.

В долгосрочной перспективе НАТО должно, по её словам, принять стратегию «сдерживания» Москвы, по аналогии с « временами холодной войны».

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией, которая может начаться летом 2025 года. Сценарий Министерства обороны Германии предвидит, что после победы возможны этнические столкновения в Прибалтике. В связи с этим российские войска могут переброситься в Калининград для атаки Сувалкского коридора. НАТО, в ответ, примет решение о «мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, утверждает издание.

В министерстве обороны Германии, комментируя статью о нападении России на НАТО, заявили, что «рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии».

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#конфликт
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#эстония
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Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в конституции как врага номер один
16 января 2024, 01:15

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в конституции необходимо указать Республику Корею как враждебное государство номер один. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на ЦТАК Северной Кореи.

«Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею следует обозначить в конституции как «враждебную страну номер один», — говорится в публикации.

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#южная корея
#конституция
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Хуситы взяли ответственность за удар по кораблю США в Красном море
Аль-Масира: хуситы подтвердили удар по кораблю США в Аденском заливе
15 января 2024, 22:41

Фото: iStock/rarrarorro

Военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Его слова передает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира».
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», - заявил Сариа.

Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.

Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.

Напомним, ранее издание Reuters проинформировало о том, что судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

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Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира»
Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира»
15 января 2024, 22:23

Фото: iStock/designer491

Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира», призывая его принять участие в саммите в Давосе.
«Касательно списка стран (участниц саммита мира - ред.) - мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали», - заявил Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Он подчеркнул важность присутствия лидеров всех стран глобального Юга на саммите. По словам Зеленского, Китай имеет важную роль в мире, и украинская сторона желает, чтобы он принял участие в «формуле мира» и в саммите.

Напомним, ранее швейцарский лидер Виола Амхерд заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту.

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На Украине заявили, что невозможно вести переговоры о мире без представителей из РФ
Соскин: визит Зеленского в Швейцарию породит большой политический конфликт
15 января 2024, 22:10

Фото: iStock/alzay

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к политическому конфликту, так как невозможно вести переговоры о мире без участия российских представителей. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия», — отметил Соскин в своем блоге на YouTube.

Он считает, что в отсутствие высокопоставленных российских дипломатические контакты в Давосе бесполезны. По словам Соскина, никто не хочет принимать участие в «формуле мира Зеленского», ввиду ее бессмысленности.

Напомним, ранее швейцарский лидер Виола Амхерд заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту.

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#рф
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Зеленский попросил президента Швейцарии организовать мирный саммит по Украине
Лидер Швейцарии Амхерд: Зеленский попросил провести мирный саммит по Украине
15 января 2024, 21:23

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту. Об этом заявила швейцарский лидер Виола Амхерд.
«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», - заявила Амхерд в рамках пресс-конференции в Берне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что для России было бы предпочтительнее решать проблемы безопасности страны дипломатическими средствами. Однако в условиях, когда Запад и Украина не желают учитывать интересы России, мы вынуждены продолжать специальную военную операцию. При этом он напомнил, что Зеленский законодательно запретил какие-либо мирные переговоры с Москвой.

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Протестующие немецкие фермеры освистали министра финансов ФРГ на акции в Берлине
15 января 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Министр финансов Германии Кристиан Линднер вышел к протестующим фермерам, чтобы выступить перед ними. Но аграрии освистали и зашикали его, так что он смог начать говорить только после вмешательства президента фермерского профсоюза Йоахима Руквида.
Тот обратился к протестующим с успокаивающими словами и попросил выслушать главу Минфина, передаёт N-TV. Только после этого Линднер смог начать говорить. Он заявил, что партия, которую он возглавляет (Свободная демократическая партия - прим. ред.), на протяжении десятилетий всегда выступала за средний класс. По словам министра, проблемы в аграрном секторе возникли не сразу, а накапливались в течение долгого времени. Несмотря на то, что Линднер говорил через громкоговоритель, его всё равно было едва слышно из-за криков «Вон!», «Проваливай!» и тому подобных.

В этот день в Берлине проходила крупная акция протеста против планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для работников аграрного сектора. В город прибыло около пяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Некоторые фермеры держали плакаты с требованиями отставки правительства и федерального канцлера Шольца.

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