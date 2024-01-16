Кулеба: ВСУ будут воевать даже с помощью лопат

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska
Вооружённые cилы Украины (ВСУ) в случае прекращения поставок оружия со стороны стран Запада готовы сражаться даже лопатами. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.Ранее Кулеба в разговоре с польским журналом Uklad Sil отметил, что США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы ни стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Украина одержит верх независимо от того, каким будет следующий президент США.
Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщило, что американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине, из-за чего сложно говорить о ее использовании по назначению. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.
Читайте также:
Кулеба уверен в продолжении помощи от США, независимо от нового президента
Денег в бюджете больше нет: США выдали последний пакет военной помощи Киеву
Рогов заявил, что слова США о прекращении помощи Украине – ловушка
Артем Путинцев