Кулеба: ВСУ будут воевать даже с помощью лопат

США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы ни стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil.