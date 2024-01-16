В Европе назвали максимальный срок подготовки к конфликту России и НАТО

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Европа имеет максимум от трех до пяти лет для подготовки к возможному вооружённому конфликту с Россией. Об этом сообщила эстонский премьер Кая Каллас со ссылкой на соответствующие оценки национальной разведки, пишет The Times.
«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила Каллас.В долгосрочной перспективе НАТО должно, по её словам, принять стратегию «сдерживания» Москвы, по аналогии с « временами холодной войны».
В министерстве обороны Германии, комментируя статью о нападении России на НАТО, заявили, что «рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии».
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