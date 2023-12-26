Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Киев объявит мобилизацию, украинцы не пойдут на фронт. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.
Соскин уверен, что украинцы больше не хотят воевать за президента Владимира Зеленского.
Он добавил, что боеприпасы и вооружение ВСУ, предоставленные западными партнёрами, подходят к концу. При этом новые пакеты помощи союзники Киева утверждать не торопятся, заключил Олег Соскин.
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«Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать боевые действия путём уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт», — высказался бывший советник Кучмы.
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Диана Аванесян