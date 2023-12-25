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«Козёл отпущения»: В Сенате точно описали роль Зеленского на Западе

Ковитиди: Запад спишет свои все промахи и неудачи по Украине на Зеленского
25 декабря 2023, 14:08
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Западные лидеры свалят все свои промахи и неудачи по Украине на её президента Владимира Зеленского, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью для «РИА Новости».
«Усилиями американских «друзей» и британских «братьев» Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи», — прокомментировала ситуацию Ковитиди.

К тому же, по её словам, уже сейчас западные лидеры чётко видят, что у Украины во главе с Зеленским нет никакого будущего. Он, в качестве лидера, не устраивает как украинский электорат, так и западных союзников.


Ковитиди напомнила, что от Украины медленно отходит и её главный союзник и «хозяин» — Америка. Всё большее количество американских политиков выступают против продолжения спонсирования украинского конфликта. Теперь к ним присоединилась и Канада.

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#канада
#владимир сша
#украина
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Песков: Во время поездки в Петербург Путин встретится с Шойгу
25 декабря 2023, 15:08

Фото: kremlin.ru

Во время поездки на судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин проведёт отдельную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25 декабря глава РФ прибыл с Санкт-Петербург, чтобы посетить судостроительный завод «Северная верфь». Президент примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Владимира Путина будет сопровождать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, с которым российский лидер проведёт отдельную встречу в ходе мероприятий.

«Также, будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретиться также отдельно с министром обороны Шойгу», — прокомментировал ситуацию Песков.

При этом, какие вопросы будут обсуждать президент и министр обороны — Песков не уточнил.

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Воробьёв открыл обучающий семинар для членов регионального правительства и глав
25 декабря 2023, 14:11

Фото: Антон Черных

В Мастерской управления «Сенеж» открылся обучающий семинар для членов регионального правительства и глав. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Открытый семинар проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск.

«Сегодня мы пригласили авторитетных учёных, чьи идеи, исследования по вопросам экономики представляют особый интерес для каждого руководителя. <…> Мы завершаем год, он был очень насыщенным. Реализация наших программ имеет большое значение для качества жизни региона и страны в целом. Приятно, что Московскую область часто называют новаторской территорией. Но это возможно только тогда, когда процесс внедрения не прекращается<…> », — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Семинар включает себя два блока: теоретический и практический. В рамках первого части участникам предстоит прослушать лекции от выдающихся специалистов и вынести оттуда основные моменты, которые они смогут применить у себя в округах.

В ходе практической части будут разобраны 10 кейсов по приоритетным отраслевым направлениям, после которых главам и членам нерационального правительства предложить наиболее выгодные и умные решения по модернизации работы определенной сферы.

Стоит отметить, что в завершении семинара пройдет вручение премии «Прорыв года» лучшим муниципалитетам в 18 номинациях.

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#губернатор
#страны
#обучение
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В Подмосковье открыли штаб по общественному наблюдению за выборами
25 декабря 2023, 13:59

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

В Московской области состоялось открытие Штаба по общественному наблюдению за выборами. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
Единый день голосования президентских выборов назначен на 15–17 марта 2024 года.

«<…> процесс организации общественного наблюдения — это сложение множества факторов и работы тысяч людей. Предстоящие выборы президента будут в центре внимания не только в нашей стране, но и за рубежом. А это накладывает на нас, как на организаторов общественного наблюдения, дополнительную ответственность. Законодательство позволяет организовать его под эгидой Общественной палаты региона и мы объединим усилия для того, чтобы процесс общественного наблюдение прошёл на должном уровне», — отметил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Стоит отметить, что штаб будет работать по восьми направлениям одновременно. Кроме этого, штаб и горячая линия будут работать круглосуточно во время проведения выборов.

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Русские спасли Сербию: майдан в Белграде и что выяснили российские спецслужбы
Сторонники оппозиции проведут новые протесты в центре Белграда
25 декабря 2023, 13:41

Фото: istock / rarrarorro

Белград охватили массовые беспорядки. Всё началось после парламентских выборов, результаты которых протестующие потребовали отменить. С чем оказались не согласны митингующие, о чем Россия предупредила Сербию, и как партия «против насилия» напала на директора избиркома, читайте в материале «Радио 1».

Выборы в Сербии и попытка госпереворота


Выборы депутатов однопалатного парламента (скупщины), а также властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления состоялись в Сербии 17 декабря.

Победу в голосовании одержала партия «Сербия не должна сдаваться», возглавляемая президентом республики Александром Вучичем. Коалиция заручилась поддержкой 47,36% избирателей на выборах в скупщину. Кроме того, партия получит более половины депутатских мандатов и не менее 67 мест из 120 возможных в парламенте Воеводины.

Протесты в Сербии после окончания выборов


На следующий день после оглашения результатов голосования, на улицы Белграда вышли тысячи человек с требованиями о признании выборов недействительными. По мнению протестующих, власти сфальсифицировали итоги голосования и подкупили избирателей. Позже выяснилось, что организаторами волнений стали оппозиционные прозападные партии.

Сторонники партии «Сербия против насилия» перекрыли улицу перед зданием белградского избиркома, объявили голодовку и заявили, что будут продолжать митинг, пока власти не признаются в нарушениях.

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич завила, что оппозиционеры напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Позже директор избиркома рассказал, что нападающих было около 50 человек.

Протестующие блокировали городские улицы, бросали в здание администрации камни, алюминиевые банки и горящие файеры.
Разогнать зачинщиков беспорядков правоохранителям удалось в ночь на 25 декабря. Для остановки многотысячной толпы полиция применила слезоточивый газ.

Выступление Александра Вучича в связи с беспорядками


Президент Сербии Александр Вучич обратился к населению на фоне протестов. Он заявил, что на улицы Белграда вышли 2490 человек, однако отметил, что гражданам не стоит волноваться, так как совершить революцию у оппозиционеров не получится.

«Все эти хулиганы и тщеславные революционеры должны знать, что сербские институты достаточно сильны, чтобы справиться с этой попыткой свержения государственной власти», — заверил Вучич.

Он также сообщил, что в результате массовых беспорядков, травмы получили двое полицейских. Более 35 протестующих задержаны.
Председатель сербской партии «Заветницы» Милица Джурджевич назвала события в Белграде началом майдана и заявила, что Сербию намерены заставить ввести санкции против России и присоединить к НАТО, что стало причиной волнений.


Россия предупредила Сербию о беспорядках


Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что о планируемых протестах в стране предупреждала Россия. По ее словам, информация была получена от российских спецслужб, и сербская сторона пыталась сообщить западным дипломатам сведения о возможной попытке госпереворота в стране.

«Они (западные дипломаты – прим.ред.) обвинили нас в распространении дезинформации, в том, что это все ерунда», – заявила Брнабич.


Захарова заявила о попытках Запада раскачать ситуацию в Сербии


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за массовыми беспорядками в Белграде стоит коллективный Запад, приводит ее слова издание РИА Новости.

Дипломат назвала действия западных стран очевидными попытками раскачать ситуацию в стране с использованием «майданных переворотов».


Сербия имеет данные о том, что протесты в Белграде поддержаны Западом


Российский посол Александр Боцан-Харченко заявил, что президент Сербии Александр Вучич располагает данными о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада.

Сербский лидер уверен, что массовые беспорядки были спланированы и были проведены по типу «майданных революций».

Дипломат пояснил, что попытка раскачать строй в стране связана с твердой политикой Вучича о неприсоединении к санкциям против России.

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Оппозиция анонсировала новые протесты в центре Белграда


Студенческая организация «Борьба», выступающая против результатов голосования на прошедших парламентских выборах, заявила, что в Белграде пройдут новые акции протеста. Об этом сообщает телеканал РТС.

Участники организации заявили, что заблокируют движения в двух местах города, однако координаты не назвали.

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Киевские власти придумали, как наказать мужчин, сбежавших за границу
Сбежавших из страны украинцев могут лишить права на консульские услуги
25 декабря 2023, 13:34

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей могут лишить права на консульские и банковские услуги за невозвращение на родину. Об этом рассказал член оборонного комитета Рады Украины Вадим Ивченко.
«Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное», - пояснил Ивченко.

Он также добавил, что следующим этапом будут банковские услуги. Планируется, что банк будет запрашивать новую идентификацию. Однако теперь в ней должна будет присутствовать информация о воинском учете. В противном случае, у гражданина могут заблокировать банковские карты.

Ранее Ивченко сообщал, что украинские власти в январе 2024 года представят новый законопроект, в рамках которого мобилизуют тех мужчин, которые сбежали за границу.


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Мария Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
25 декабря 2023, 13:02

Фото: сайт Кремля

Попытки коллективного Запада раскачать и дестабилизировать ситуацию в Сербии вполне очевидны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В ходе беспорядков в центре Белграда пытались ворваться в помещение городской администрации. Также был поврежден фасад и окна исторического здания, которое охраняется государством как архитектурный памятник.

«Вполне очевидны попытки коллективного запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных» переворотов», — сказала российский дипломат.

Она подчеркнула, что единственной возможной реакцией в данной ситуации является строгое следование Конституции страны и уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своего государства.

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#выбор
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В России глава ГУР Украины Буданов обвиняется в совершении 104 терактов
Суд заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за совершение 104 терактов
25 декабря 2023, 12:39

Фото: iStock/Michał Chodyra

СК РФ обвинил главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении 104 терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который уже второй раз заочно арестовал его.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что Буданов заочно арестован столичным судом за причастность к серии терактов.

Ранее российского военного блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Сумская областная прокуратура сообщила, что его признали виновным в «оправдании действий России».



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Жителям Подмосковья напомнили размер минимальной зарплаты на будущий год
25 декабря 2023, 12:25

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Минимальная заработная плата в Подмосковье в 2024 году составит 21 тыс рублей. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Такая величина установлена соглашением между правительством региона, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области. В то же время величина федерального минимального размера оплаты труда – 19 242 рублей», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что соглашение распространяется на всех работодателей региона, кроме финансируемых из федерального бюджета. Работник, получивший меньше 21 тыс рублей, имеет право пожаловаться в профсоюз или в трудовую инспекцию.

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Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
Слуцкий, Даванков, Харитонов: кандидаты на выборы президента в 2024 году
25 декабря 2023, 12:06

Фото: iStock/macky_ch

Политические партии определились с кандидатами на выборы президента, которые пройдут в марте 2024 года. По данным ЦИК, на участие в предвыборной гонке претендуют почти 30 человек. Редакция «Радио 1» расскажет, кто сошел с дистанции, чьи документы уже поданы в избирательный комитет, и с какой программой кандидаты выступят перед избирателями.

Выборы президента России в 2024 году


Центризбирком объявил первые в истории страны трехдневные выборы президента. Они продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Прежде дату проведения голосования утвердил Совет Федерации.

Кого допустил ЦИК к участию в выборах


Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже достигло 29. Об этом она рассказала во время заседания Центризбиркома.

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Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах


Действующий президент России Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему удалось набрать 700 голосов. С 23 декабря Владимир Путин при поддержке «Единой России» и «Справедливой России» начал сбор 300 тысяч подписей.

Согласно законодательству, самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч голосов.

Кто пойдет на выборы от парламентских партий


На прошлой неделе парламентские партии провели съезды, в ходе которых были приняты решения о выдвижении кандидатов на пост президента России.

Владислав Даванков от партии «Новые люди»


Партия роста и «Новые люди» приняли решение об объединении. Единым кандидатом в президенты стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.В соглашении об объединении фракций говорится, что партии намерены совместно реализовывать идеи, которые смогут сделать Россию «свободной, независимой и богатой страной».

Также отмечается, что одним из основных направлений деятельности будет развитие экономической сферы.

Леонид Слуцкий от «ЛДПР»


Одним из первых о своем намерении принять участие в президентской гонке заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Его кандидатуру съезд единогласно избрал 19 сентября.

Позже он озвучил свою предвыборную программу. Лидер партии заявил, что намерен объехать 30 регионов страны, чтобы выяснить проблемы населения, проживающего в отдаленных областях.

25 декабря Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком для участия в выборах.

Николай Харитонов от «КПРФ»


Вопреки ожиданиям от партии КПРФ выдвинулся не Геннадий Зюганов. На предвыборном съезде было принято решение об участии в борьбе за президентское кресло депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188 (шестеро высказались против).

Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива»


За кандидата отдали голоса 60 делегатов. Документы в ЦИК планируется передать 25 декабря. Надеждин заверяет, что сможет договориться об окончании спецоперации на Украине и установить мир.


Владимир Михайлов от партии «Социальная защита»


Владимир Михайлов – депутат Костромской думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам. Прежде неоднократно заявлял о несогласии с повышением пенсионного возраста в России.

Сергей Бабурин от партии «РОС»


Решение о выдвижении кандидата было принято 23 декабря на съезде партии. Кандидата выбрали путем тайного голосования, самоотводы запретили. Политик прежде уже баллотировался на пост главы государства в 2018 году.

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ЦИК не поддержал выдвижение Екатерины Дунцовой


В ходе заседания ЦИК также был рассмотрен вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы государства Екатерины Дунцовой. ЦИК принял отрицательное решение.

Комиссия сослалась на ряд нарушений в документах, после чего самовыдвиженка обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее от фракции, однако депутаты заявили, что не знают Дунцову и не намерены утверждать ее кандидатуру.

Самовыдвиженец Игорь Стрелков


В одном из гостиничных комплексов Москвы состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в президенты России бывшего сотрудника ФСБ, экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.Его выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах поддержали более 500 человек.

В настоящее время Стрелков находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.


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