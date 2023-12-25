Фото: Сайт Кремля
Западные лидеры свалят все свои промахи и неудачи по Украине на её президента Владимира Зеленского, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью для «РИА Новости».
«Усилиями американских «друзей» и британских «братьев» Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи», — прокомментировала ситуацию Ковитиди.
К тому же, по её словам, уже сейчас западные лидеры чётко видят, что у Украины во главе с Зеленским нет никакого будущего. Он, в качестве лидера, не устраивает как украинский электорат, так и западных союзников.
Читайте также:
L'Opinion: У Запада наступило похмелье после вранья Зеленского о России
Соскин: Усиление мобилизации может вызвать гражданскую войну на Украине
RS: Запад сможет договориться с РФ, если откажется от позиции силы
Евгения Парфентьева