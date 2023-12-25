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У Соединённых Штатов есть чёткий план в отношении будущего Украины, который предполагает её полный крах, об этом пишет американское издание Advanced.
«Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Advanced также отметили, что президент Украины Владимир Зеленский всё ещё не заметил, что западные «друзья» начинают предавать его один за другим. В то же время, становится всё более очевидно, что без помощи США и Европы ВСУ вскоре потерпят сокрушительное поражение на линии боевого соприкосновения.
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Евгения Парфентьева