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Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке украинских подразделений в Польше свидетельствует об окончательном решении мировой элиты превратить украинцев в пушечное мясо. заявил экс-советнич Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, окончательное решение приняло «в высшем руководстве мирового закулисного управления» приняли окончательное решение.
По словам Соскина, план Владимира Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад развязал войну в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
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«Украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», – отметил эксперт.
По словам Соскина, план Владимира Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины.
«Работы уже нет, выехать из страны нельзя, остается только одно – быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую», – уточнил Соскин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад развязал войну в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
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Александр Климов