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Экс-советник Кучмы заявил о стремлении Запада превратить украинцев в пушечное мясо

03 июня 2024, 05:06
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке украинских подразделений в Польше свидетельствует об окончательном решении мировой элиты превратить украинцев в пушечное мясо. заявил экс-советнич Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, окончательное решение приняло «в высшем руководстве мирового закулисного управления» приняли окончательное решение.

«Украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», – отметил эксперт.



По словам Соскина, план Владимира Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины.

«Работы уже нет, выехать из страны нельзя, остается только одно – быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую», – уточнил Соскин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад развязал войну в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

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