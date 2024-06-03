Экс-советник Кучмы заявил о стремлении Запада превратить украинцев в пушечное мясо

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Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке украинских подразделений в Польше свидетельствует об окончательном решении мировой элиты превратить украинцев в пушечное мясо. заявил экс-советнич Леонида Кучмы Олег Соскин.