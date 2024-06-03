От Шольца потребовали объяснить смену курса по ударам целей в РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить изменение курса по нанесению ударов вглубь территории РФ и разрешение на использование немецкого оружия против целей в Российской Федерации. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke, сообщает ТАСС.