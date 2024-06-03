От Шольца потребовали объяснить смену курса по ударам целей в РФ

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить изменение курса по нанесению ударов вглубь территории РФ и разрешение на использование немецкого оружия против целей в Российской Федерации. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke, сообщает ТАСС.
«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», – сказала она.
Парламентарий добавила, что боится дальнейшей эскалации, которая может закончиться третьей мировой войной. Также она охарактеризовала Шольца как угрозу безопасности для ФРГ.
31 мая Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое оружие, переданное Киеву, для ударов по российской территории.
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Александр Климов