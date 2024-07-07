Экс-советник Пентагона раскрыл будущее новых систем Patriot на Украине

Фото: iStock/Andrey Atanov
Российские военные могут легко найти и уничтожить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, отправленные на Украину с Запада. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил уверенность, что уничтожение комплексов не вызовет трудностей у российских военнослужащих, поскольку на борьбу с Patriot они «получили много информации и опыта».
Постол заявил, что найти систему ПВО можно с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и после обнаружения расчеты станут целью Вооруженных сил (ВС) России.
Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, отметив, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».
Читайте также:
В США рассказали о сомнениях в НАТО относительно победы Байдена на выборах
США на саммите НАТО объявят о новых шагах по усилению украинской системы ПВО
В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО
Постол заявил, что найти систему ПВО можно с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и после обнаружения расчеты станут целью Вооруженных сил (ВС) России.
Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, отметив, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».
Читайте также:
В США рассказали о сомнениях в НАТО относительно победы Байдена на выборах
США на саммите НАТО объявят о новых шагах по усилению украинской системы ПВО
В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО
Александр Климов