В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО

Фото: сайт Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидеров Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС, ссылаясь на чиновника из Белого дома.
Они проведут встречи с 20 союзниками и партнерами, подписавшими двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.
Ранее Зеленский и Байден подписали 10-летнее соглашение по безопасности. В соответствии с ним в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высокопоставленные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы обсудить ответные меры.
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Александр Климов