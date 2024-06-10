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Экс-советник Пентагона спрогнозировал осаду Киева российскими войсками

Полковник Макгрегор: российские войска могут дойти до Киева, если потребуется
10 июня 2024, 04:38
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Cтолица Украины может оказать под ударом российских войск, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро», – высказался он.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российской армии, куда бы она ни хотела двинуться.



Макгрегор объяснил, что многие украинские солдаты бежали, а сама армия на грани краха.

Ранее Макгрегор назвал ошибки Запада в связи с противостоянием с Россией. По его словам, западные страны считают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.

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#киев
Во Франции призвали к объединению против Макрона
Филиппо призвал партии Франции объединиться против Макрона
10 июня 2024, 05:04

Фото: сайт Кремля

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в социальной сети X партии страны объединиться в блок на новых парламентских выборах во избежание третьей мировой войны.
«Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, – темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов», – подчеркнул политик.

По его словам, единственный выход – сформировать доминирующий блок на выборах и выступить против решений, которые поддерживает Макрон.

Ранее лидер партии «Патриоты» раскритиковал слова французского лидера о создании коалиции стран, готовых направить на территорию Украины военных инструкторов. Политик убежден, что Евросоюз и НАТО стремятся к третьей мировой войне.

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Глава Севастополя предрек фиаско ракетным ударам Украины
Развожаев: Попытки Киева повлиять на ситуацию с помощью ударов н принесут успеха
10 июня 2024, 04:13

Фото: сайт Кремля

Попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов из дальнобойного оружия обернутся фиаско, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости.
По его словам, планируется увеличить группировку сил противовоздушной обороны (ПВО). Глава города напомнил о провале украинской армии на поле боя, в частности о провале контрнаступления. Однако он заявил, что, несмотря на неудачу армии, Киев должен «отчитаться перед спонсорами».

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен – то, что ничего не получается на фронте, – приводит к этим атакам», – отметил Развожаев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) из дальнобойного оружия после освобождения Авдеевки российскими войсками.

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#губернатор
#севастополь
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Политолог раскрыл политическую уловку Макрона в связи с роспуском Нацсобрания
Политолог Быстрицкий: роспуск Макроном Нацсобрания – уловка
10 июня 2024, 03:53

Фото: сайт Кремля

Роспуск Национального собрания президентом Франции Эммануэлем Макроном был политическим маневром, который учитывал падение и поражение партии Возрождения на выборах в Европейский парламент, заявил политолог Андрей Быстрицкий в беседе «Известиями».
По мнению экспертов, это всего лишь техническая процедура.

Это обычная правка в таких странах, как Франция, Великобритания. Это попытка подтвердить мандатное управление с падением популярности и очень специфическим результатом выборов в Европарламент», – раскрыл уловку французского лидера эксперт.

По мнению политолога, это решение свидетельствует о непопулярности нынешней политической стратегии Макрона.

Ранее Макрон был обеспокоен укреплением позиций крайне правой партии в Европе. Глава государства отметил, что группы, выступаю*щие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент.

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#франция
#выборы
#партия
#москва
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Европарламент по предварительным итогам объявил победу партии фон дер Ляйен
Партия фон дер Ляйен лидирует на выборах в ЕП
10 июня 2024, 03:10

Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, лидирует в выборах в Европейский парламент, передает РИА Новости.
Согласно exit poll, правоцентристская ЕНП получила 186-189 мест из 720. Левоцентристскому «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов (S & D) предрекают второе место и 133 места. При этом уточняется, что цифры еще не окончательные.

Ранее стало известно, что в случае переизбрания фон дер Ляйен создаст пост комиссара обороны Европейского Союза. Она может назначить на этот пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов предположил, что комиссар также будет «смотрящим» за Украиной.

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#евросоюз
#еврокомиссия
#партия
#выборы
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Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение
10 июня 2024, 02:56

Фото: iStock/Zolnierek

Правительство России выразило поддержку законопроекту о штрафах за опасное вождение, передает РИА Новости.
Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. В случае повторных правонарушений виновному грозит лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

Ранее авторы законопроекта указывали, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий являются водители, управляющие опасными транспортными средствами и безразличные к другим участникам дорожного движения. Законодатели подчеркивают, что основанием для привлечения к ответственности за опасное вождение должны быть доказательства нарушений в виде фото- и видеозаписей.

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#законопроект
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#правительство
#автомобилисты
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Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрона
10 июня 2024, 02:43

Фото: iStock/SimonLukas

Поражение партии «Возрождение» президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент (ЕП) свидетельствует о его собственной несостоятельности и провале его политики, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию. Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», – написал он в своем комментарии.

Он также вспомнил заявление президента Франции о ставке на конфликт с Россией, но, по его мнению, оно лишь отняло у политика голос.

Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен поддержала решение Маркова распустить Национальное собрание.

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#эммануэль макрон
#франция
#партия
#европа
#выборы
#парламент
#россия
#украина
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В США призвали к отказу отдавать России ископаемые Украины на триллионн долларов
10 июня 2024, 01:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сенатор Линдси Грэм* от телеканала CBS заявила, что поддержка Украины в конфликте с Россией может иметь стратегические экономические выгоды для США и стран Запада.

По его словам, Запад не хочет отказываться от важнейших полезных ископаемых на сумму 10-12 триллионов, которые находятся на территории «Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем», – подчеркнул сенатор.

Грэм также потребовал, чтобы Киев перестал использовать дальнобойное оружие и самолеты.

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* включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
#владимир путин
#россия
#китай
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В МИД оценили вероятность столкновения России и НАТО
Галузин: Россия не намерена нападать на НАТО
10 июня 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин оценил риск конфликта между Россией и НАТО. Он заявил «Известиям», что Россия никогда не стремилась к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом.
«У нас нет никакого намерения нападать на блок и на какие-либо его страны, как об этом пытаются говорить на Западе и в киевских кругах. Но, конечно, у нас есть все возможности адекватно отреагировать на любые угрозы, откуда они бы ни исходили, в том числе и со стороны НАТО», – цитирует представителя МИД издание.

Он также подчеркнул, что факт участия НАТО в украинском конфликте очевиден, но это не помогло Киеву победить.

Ранее Галузин заявил о мошенническом характере украинской встречи в Швейцарии. По его словам, Москва исходит из того, что об этом знают лидеры всех государств.

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#швейцария
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#украина
#нато
#россия
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Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП
Макрон обеспокоился усилением позиций крайне правых партий в Европе
10 июня 2024, 01:25

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность усилением позиций крайне правых партий в Европе. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 24, запись разговора доступна на YouTube.
Глава государства отметил, что фракции, выступающие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент (ЕП).

«Будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», – подчеркнул он.

По словам Макрона, результаты выборов невыгодны сторонникам евроинтеграции.

Ранее стало известно, что партия французского лидера «Возрождение» проиграла выборы в Европарламент. На фоне результатов голосования Макрон объявил о роспуске Национального собрания и призвал к досрочным выборам в нижнюю палату парламента.

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#эммануэль макрон
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