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Cтолица Украины может оказать под ударом российских войск, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро», – высказался он.
По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российской армии, куда бы она ни хотела двинуться.
Макгрегор объяснил, что многие украинские солдаты бежали, а сама армия на грани краха.
Ранее Макгрегор назвал ошибки Запада в связи с противостоянием с Россией. По его словам, западные страны считают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.
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Александр Климов