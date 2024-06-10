Европарламент по предварительным итогам объявил победу партии фон дер Ляйен

Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, лидирует в выборах в Европейский парламент, передает РИА Новости.
Согласно exit poll, правоцентристская ЕНП получила 186-189 мест из 720. Левоцентристскому «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов (S & D) предрекают второе место и 133 места. При этом уточняется, что цифры еще не окончательные.
Ранее стало известно, что в случае переизбрания фон дер Ляйен создаст пост комиссара обороны Европейского Союза. Она может назначить на этот пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов предположил, что комиссар также будет «смотрящим» за Украиной.
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