Глава Севастополя предрек фиаско ракетным ударам Украины

Фото: сайт Кремля
Попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов из дальнобойного оружия обернутся фиаско, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости.
По его словам, планируется увеличить группировку сил противовоздушной обороны (ПВО). Глава города напомнил о провале украинской армии на поле боя, в частности о провале контрнаступления. Однако он заявил, что, несмотря на неудачу армии, Киев должен «отчитаться перед спонсорами».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) из дальнобойного оружия после освобождения Авдеевки российскими войсками.
Читайте также:
Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
Госдума отозвалась о поставках оружия Украине
В Сумах и Сумской области Украины отключили свет
«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен – то, что ничего не получается на фронте, – приводит к этим атакам», – отметил Развожаев.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) из дальнобойного оружия после освобождения Авдеевки российскими войсками.
Читайте также:
Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
Госдума отозвалась о поставках оружия Украине
В Сумах и Сумской области Украины отключили свет
Александр Климов