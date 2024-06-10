Политолог раскрыл политическую уловку Макрона в связи я роспуском Нацсобрания

Фото: сайт Кремля
Роспуск Национального собрания президентом Франции Эммануэлем Макроном был политическим маневром, который учитывал падение и поражение партии Возрождения на выборах в Европейский парламент, заявил политолог Андрей Быстрицкий в беседе «Известиями».
По мнению экспертов, это всего лишь техническая процедура.
По мнению политолога, это решение свидетельствует о непопулярности нынешней политической стратегии Макрона.
Ранее Макрон был обеспокоен укреплением позиций крайне правой партии в Европе. Глава государства отметил, что группы, выступаю*щие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент.
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Это обычная правка в таких странах, как Франция, Великобритания. Это попытка подтвердить мандатное управление с падением популярности и очень специфическим результатом выборов в Европарламент», – раскрыл уловку французского лидера эксперт.
По мнению политолога, это решение свидетельствует о непопулярности нынешней политической стратегии Макрона.
Ранее Макрон был обеспокоен укреплением позиций крайне правой партии в Европе. Глава государства отметил, что группы, выступаю*щие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент.
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Александр Климов