Экс-советник Трампа Флинн потребовал $50 млн у властей США
Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн требует от американского правительства компенсацию в размере $50 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Иски связаны с его судебным преследованием по делу о «вмешательстве России» в выборы 2016 года.
Изначально Флинн признал вину в даче ложных показаний, но позднее оспорил обвинения и был помилован Дональдом Трампом в 2020 году. Иск был подан в 2023 году совместно с бывшим юристом Белого дома Стефаном Пассантино.
Сейчас администрация ведёт переговоры по иску, а при правительстве Джо Байдена апелляции обоих истцов были отклонены.
