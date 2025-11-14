Экс-советник Трампа Флинн потребовал $50 млн у властей США

14 ноября 2025, 20:19

Майкл Флинн требует от правительства США 50 млн долларов в виде компенсации

Майкл Флинн (Фото: РИА Новости / Юки Ивамура)

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн требует от американского правительства компенсацию в размере $50 млн. Об этом сообщает Bloomberg.