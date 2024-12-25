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«Сплошное фанфаронство»: в США оценили будущее президентство Трампа

Болтон: при президентстве Трампа вероятность мирового кризиса резко вырастет
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

При втором президентстве Дональда Трампа резко возрастает возможность мирового кризиса, считает экс-советник новоизбранного американского лидера Джон Болтон. Об этом пишет Guardian.
В частности, Болтон сомневается, что Трамп является тем единственным политиком, способным урегулировать конфликты и «предотвратить третью мировую войну».

«Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть», — прокомментировал Болтон журналистам.


Собеседник подчеркнул, что познания республиканца в плане внешней политики «не очень». Будущий хозяин Белого дома, со слов его бывшего советника, не начитан и делает ставку на личные взаимоотношения. Именно это, по предположению Болтона, мешает политику владеть сложившейся ситуацией, что может привести весь мир к «беде».

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

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#мир
#сша
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#новости
#дональд трамп
#президент
Алиев лично контролирует ситуацию с крушением самолета в Актау
25 декабря 2024, 12:57

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично контролирует ситуацию с крушением борта в Актау, из-за чего был вынужден прервать свою поездку в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
«Глава государства дал поручение срочно вернуться. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся на личном контроле главы государства», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Алиев узнал о трагедии, когда находился в воздушном пространстве России.

О крушении борта Azerbaijan Airlines рейсом Баку — Грозный в казахстанском городе Актау стало известно с утра в среду, 25 декабря. Предварительно, в самолете были более 60 пассажиров и пять членов экипажа. По информации Минздрава, 28 человек выжили.

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#мир
#азербайджан
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МЧС Казахстана сообщило о выживших после крушения самолета в Актау
25 декабря 2024, 10:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В результате крушения самолета и последовавшего за ним пожара в Актау предварительно зафиксированы выжившие. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана.
Напомним, что согласно сообщениям СМИ, пассажирский самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау, расположенном на западе Казахстана.

До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#взрыв
#тц
#казань
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В России высказались о развитии отношений с Абхазией
Депутат Чепа: Россия рассчитывает на развитие дружественных отношений с Абхазией
25 декабря 2024, 09:01

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, передает «Лента.ру».
Парламентарий выразил надежду, что отношения между государствами «выстроятся». Чепа добавил, что республика продолжит привлекать российских туристов, и ситуация будет улучшаться ежегодно.

Абхазия должна остаться в поле друзей РФ, заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Абхазия является родной страной для РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#абхазия
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В США пришли в ужас от выходки Илона Маска
Politico: Маск заставил Конгресс пересматривать проект бюджета в канун Рождества
25 декабря 2024, 08:48

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заставил Конгресс США пересматривать проект бюджета страны в канун Рождества, написав об этом более 150 сообщений на своей странице в соцсети Х. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что данные действия Маска вызвали хаос в парламенте. Согласно информации издания, подход предпринимателя «быстро действовать и пробиваться» идет вразрез с политической культурой Штатов, которая заключается в отсутствии склонности к риску.

В материале Politico говорится, что подобные выходки Маска могут буквально «взорвать» все планы американских властей.

Ранее сообщалось, ​что Маск выступил с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#трамп
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Премьер-министр Армении пропустит саммит СНГ из-за коронавируса
Пашинян воздержался от участия в саммите СНГ из-за COVID-19
25 декабря 2024, 06:27

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на неформальном саммите лидеров СНГ в Ленинградской области из-за положительного теста на коронавирус.
Пашинян уточнил на своей странице в Facebook*, что диагноз был поставлен 23 декабря. Как только диагноз стал известен, премьер-министр изолировался и продолжил работать из дома.

К 25 декабря тест на ковид показал отрицательный результат, однако глава правительства решил воздержаться от участия в саммите, следуя рекомендациям коллег.

«До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», — заключил Пашинян.
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Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил

В Европарламенте раскрыли мнение о самом логичном завершении конфликта на Украине

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В Европарламенте раскрыли мнение о самом логичном завершении конфликта на Украине
В ЕП назвали передачу территорий Украины РФ условием для завершения конфликта
25 декабря 2024, 06:00

Фото: iStock/sb2010

Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо выполнить два ключевых условия.
В беседе с «Известиями» он отметил, что Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, а некоторые территории Украины должны быть переданы России.

«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», — пояснил Волгин.
Политик выразил уверенность, что именно такой подход станет наиболее логичным выходом из кризиса. Он подчеркнул, что попытки Киева вступить в НАТО только усугубляют ситуацию, создавая новые риски для стабильности региона.

По мнению Волгина, эти шаги способны привести к прекращению противостояния и установлению более устойчивого мира.

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#москва
#конфликт
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Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил
Курдские ополченцы освободили четыре населённых пункта на севере Сирии
25 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС) начали контрнаступление в районе Манбиджа, освободив четыре населённых пункта.
Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на официального представителя СДС Фархада Шами, после двухнедельных оборонительных боёв принято решение перейти к активным операциям возле моста Каракозак и плотины «Тишрин» на реке Евфрат.

Курды отбили поселения Хобек-Туэйни, Кишла, Саидин и Хадж-Хусейн. В ходе столкновений уничтожены 30 солдат противника, выведена из строя бронетехника.

Потери СДС составили 16 бойцов.

Шами отметил, что ожесточённые бои продолжаются в районе Абу-Калик за селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.

Наступление протурецких бригад Сирийской свободной армии (ССА) на позиции СДС началось 9 декабря в Манбидже и Кобани. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Турция усиливает свои силы вдоль границы с Сирией и готовится к масштабной операции.

Между тем, по данным The Washington Post, после ухода от власти Башара Асада возможен гражданский конфликт между оппозиционными протурецкими формированиями и курдскими силами.

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#конфликт
#операции
#солдат
#контрнаступление
#сирия
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В США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию
NYP: покупка Гренландии станет для США крупнейшим приобретением в истории
25 декабря 2024, 00:54

Фото: iStock/murat4art

Соединенные Штаты рассматривают возможность покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории страны. Газета The New York Post заявляет, что такое приобретение превзойдет даже Луизианскую покупку 1803 года.
Если план избранного президента США Дональда Трампа будет реализован, площадь США увеличится на 2 166 084 км². Это превысит покупку Луизианы в 1803 году, добавившую стране 2 144 476 км² — в свое время Луизиана почти удвоила площадь страны.

Трамп, по данным источников, близких к нему, настроен «на 100% серьезно» на контроль над Гренландией и Панамским каналом. Экс-сотрудник Минфина США Томас Дэнс заявил, что расширение автономии Гренландии может открыть путь к её переходу под юрисдикцию США.

Гренландия, принадлежащая Дании, обладает широкой автономией и населением около 56 тысяч человек. В 2019 году Трамп уже поднимал тему покупки острова, но власти Дании назвали это «абсурдным».

Однако в декабре этого года Трамп снова заявил о необходимости контроля над Гренландией. В ответ премьер-министр острова Мюте Эгеде категорически отверг идею продажи.

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#сша
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#трамп
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В Госдуме назвали наиболее вероятный сценарий конфликта Молдавии и Приднестровья
Депутат Таймазов: самым вероятным сценарием в Приднестровье является статус-кво
24 декабря 2024, 22:28

Фото: iStock/rarrarorro

Самым вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации в Молдавии и Приднестровье является сохранение статуса-кво, так как конфликт обрушит экономику Кишинева. Об этом заявил депутат Госдумы Артур Таймазов, комментируя заявление СВР РФ о подготовке Молдавией военной операции в Приднестровье для захвата гидроэлектростанции, если Россия не сможет продолжить поставки газа.
«С учетом всех факторов, наиболее вероятным развитием событий выглядит сохранение статус-кво в Приднестровье. Однако энергетический кризис требует скорейших решений, чтобы избежать усиления политической и социальной нестабильности в регионе. Возможность достижения компромисса через международные переговоры остается наиболее рациональным путем», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время аппарат президента Молдавии Майи Санду открестился от информации о подготовке военной операции в Приднестровье. Как сообщают argumenti.ru, администрация заявила о своей приверженности к мирному разрешению конфликта.

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#молдавия
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