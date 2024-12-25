«Сплошное фанфаронство»: в США оценили будущее президентство Трампа

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При втором президентстве Дональда Трампа резко возрастает возможность мирового кризиса, считает экс-советник новоизбранного американского лидера Джон Болтон. Об этом пишет Guardian.
В частности, Болтон сомневается, что Трамп является тем единственным политиком, способным урегулировать конфликты и «предотвратить третью мировую войну».
Собеседник подчеркнул, что познания республиканца в плане внешней политики «не очень». Будущий хозяин Белого дома, со слов его бывшего советника, не начитан и делает ставку на личные взаимоотношения. Именно это, по предположению Болтона, мешает политику владеть сложившейся ситуацией, что может привести весь мир к «беде».
Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.
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«Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть», — прокомментировал Болтон журналистам.
Собеседник подчеркнул, что познания республиканца в плане внешней политики «не очень». Будущий хозяин Белого дома, со слов его бывшего советника, не начитан и делает ставку на личные взаимоотношения. Именно это, по предположению Болтона, мешает политику владеть сложившейся ситуацией, что может привести весь мир к «беде».
Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.
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Никита Кротов