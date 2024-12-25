Премьер-министр Армении пропустит саммит СНГ из-за коронавируса

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на неформальном саммите лидеров СНГ в Ленинградской области из-за положительного теста на коронавирус.
Пашинян уточнил на своей странице в Facebook*, что диагноз был поставлен 23 декабря. Как только диагноз стал известен, премьер-министр изолировался и продолжил работать из дома.
К 25 декабря тест на ковид показал отрицательный результат, однако глава правительства решил воздержаться от участия в саммите, следуя рекомендациям коллег.
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К 25 декабря тест на ковид показал отрицательный результат, однако глава правительства решил воздержаться от участия в саммите, следуя рекомендациям коллег.
«До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», — заключил Пашинян.Читайте также:
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Мария Моисеева