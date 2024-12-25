В России высказались о развитии отношений с Абхазией

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, передает «Лента.ру».
Парламентарий выразил надежду, что отношения между государствами «выстроятся». Чепа добавил, что республика продолжит привлекать российских туристов, и ситуация будет улучшаться ежегодно.
Абхазия должна остаться в поле друзей РФ, заключил депутат.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Абхазия является родной страной для РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова