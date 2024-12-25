В США пришли в ужас от выходки Илона Маска

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заставил Конгресс США пересматривать проект бюджета страны в канун Рождества, написав об этом более 150 сообщений на своей странице в соцсети Х. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что данные действия Маска вызвали хаос в парламенте. Согласно информации издания, подход предпринимателя «быстро действовать и пробиваться» идет вразрез с политической культурой Штатов, которая заключается в отсутствии склонности к риску.
В материале Politico говорится, что подобные выходки Маска могут буквально «взорвать» все планы американских властей.
Ранее сообщалось, что Маск выступил с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В материале Politico говорится, что подобные выходки Маска могут буквально «взорвать» все планы американских властей.
Ранее сообщалось, что Маск выступил с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова