Трамп признал возможность России занять всю Украину

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия может взять под контроль всю территорию Украины, передает ТАСС.
Тем самым он повторил тезис, высказанный в ходе дебатов. Бывший президент США также подчеркнул, что при нем Россия «ничего не приобрела».
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов