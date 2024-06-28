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Зеленский заявил о подготовке плана по урегулированию конфликта

Зеленский: Украина хочет подготовить план решения конфликта до конца года
28 июня 2024, 18:16

Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в текущем году. Об этом на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, в настоящее время украинские власти работают над детальными в планами в сферах энергетики, продовольственной безопасности и обмена. Предводитель киевского режима отметил, что в скором времени будет подготовлен «совокупный план, который будет на столе перед всеми западными партнерами Украины».

Зеленский заключил, что украинский детальный план будет представлен общественности уже в текущем году.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
Военный эксперт Коренев назвал тип ракет, прилетевших на пляж Севастополя
28 июня 2024, 18:21

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

Для удара по Севастополю ВСУ применили ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, снаряжённые 275 шарообразными боевыми элементами. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
«Каждый из этих элементов содержит маленькие вольфрамовые шарики в качестве поражающих осколков. Ракета отклонилась от цели при воздействии средств ПВО и взорвалась фактически над пляжем. Площадь поражения – несколько тысяч квадратных метров», – сказал Коренев «Известиям».
Он добавил, что США начали поставлять Украине ракеты ATACMS только в прошлом году. Сначала это были самые старые модификации MGM-140A Block 1 с небольшой дальностью действия. Однако в апреле этого года Вооруженные силы Украины стали применять и ракеты с дальностью до 300 км.

23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.

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#севастополь
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Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит
28 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/Yelantsevv

Глава местной ОВА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области на западе Украины получила сильные повреждения в результате обстрелов и не подлежит восстановлению. Об этом информирует «Страна.ua».
Онищук отметила, что по ТЭС было двенадцать «прилетов», в результате которых объект получил серьезные разрушения. По словам главы администрации, у ТЭС разрушены крыша и стены, по этой причине «все замерзнет» в холодное время года.

Онищук добавила, что из-за разрушения станции этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды, в связи с чем власти области уже обратились за помощью к правительству.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в период с 22 по 28 июня по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, было нанесено семнадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

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На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе
28 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/eranicle

Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем Telegram-канале, что в городе Крымске в Краснодарском крае похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Лесь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. Отмечается, что Софией была дочерью заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

В августе девочке исполнилось бы девять лет.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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МО РФ: Военные ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР
28 июня 2024, 15:23

Фото: IStock/zim286

Российские военные освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — указано в сообщении.

Кроме этого, нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Российские военные освободили от боевиков ВСУ поселок Шумы Донецкой народной республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
28 июня 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Данная мера коснется прошедших военную службу или иные виды службы, кому полагается пенсионное обеспечение. Соответствующим указом глава российского государства отменяет положение закона, по которому выплата пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу.

Примечательно, что каждый месяц военным будут выплачивать компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Российский лидер также поручил правительству в течение нескольких месяцев определить порядок реализации выплат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю
Минобороны: потери ВСУ за неделю доходят до 14 тысяч человек
28 июня 2024, 15:12

Фото: IStock/vicnt

Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 820 человек, сообщило Министерство обороны РФ в своем пресс-релизе.
Согласно сводкам ведомства, средства ПВО успешно выполняют боевые задачи: сбита ракета высокой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб «Hammer», 55 реактивных снарядов HIMARS и 397 беспилотных летательных аппаратов. Были уничтожены десятки единиц бронетехники, в том числе немецкий «Leopard» и американские бронетранспортеры.

Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23049 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом Минобороны сообщило в своем Телеграм-канале.

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#вс рф
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В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ
Депутат Рады Безуглая: катастрофа с пополнением бригад ВСУ ведет к сдаче позиций
28 июня 2024, 14:43

Фото: Istockphoto /Mariia Kokorina

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ситуация с пополнением действующих бригад Вооруженных сил Украины катастрофическая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых», — сообщила политик.

Она отметила, что этот подход имел место при бывшем главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном и «закончился трагедиями». По ее словам, сейчас вместо интенсивного пополнения действующих боевых подразделений создают новые. Безуглая заявила, что создание новых бригад без достаточного количества подготовленных резервов может привести к потере позиций.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что пятеро солдат механизированной бригады ВСУ сдались в плен на Донецком направлении. По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдат
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Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
28 июня 2024, 14:12

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородской областью. Иных подробностей в Минобороны России не уточнили.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили над 5 российскими регионами 25 беспилотников противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одессе произошел взрыв
«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв
28 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Одессе прозвучал взрыв. Об этом информирует издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Согласно информации источника, глава областной администрации Олег Кипер призвал местных жителей не покидать укрытий.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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