Зеленский заявил о подготовке плана по урегулированию конфликта

Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в текущем году. Об этом на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, в настоящее время украинские власти работают над детальными в планами в сферах энергетики, продовольственной безопасности и обмена. Предводитель киевского режима отметил, что в скором времени будет подготовлен «совокупный план, который будет на столе перед всеми западными партнерами Украины».
Зеленский заключил, что украинский детальный план будет представлен общественности уже в текущем году.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Зеленский заключил, что украинский детальный план будет представлен общественности уже в текущем году.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова