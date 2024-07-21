Трамп снял прикрывавшую его ухо после покушения белую повязку

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп появился на публике, сняв белую повязку, которая прикрывала его ухо после неудачного покушения в Милуоки, передает РИА Новости.
На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган бывший хозяин Белого дома появился перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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Александр Климов