Reuters: Трамп сообщил о «замечательной записке» от Си Цзиньпина после покушения

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил записку после покушения от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что другие лидеры поступили аналогично.
«Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них... Но почти все они написали мне письма. Это было приятно», — сказал Трамп.
Политик добавил, что во время президентского срока у него с Си Цзиньпином были «очень хорошие отношения».
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. Нападавшего ликвидировали, а кандидат в президенты США получил ранение в ухо. После покушения его супруга Мелани призвала американцев объединиться.
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Никита Кротов