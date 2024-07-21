Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, заявил, что в случае победы на выборах на пост американского лидера достигнет урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что его выступление транслировала медиакомпания RSBN на YouTube.