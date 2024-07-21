Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

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Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны кандидата в президенты Трампа, передает РИА Новости на основе данных официального представителя ведомства.
Ранее президент Трамп заявил, что Секретная служба проделала огромную работу, с первой попытки устранив совершившего покушение стрелка. Он подчеркнул, что хотел продолжить выступление на митинге, несмотря на покушение, но агенты Секретной службы убедили его покинуть встречу и отправиться в больницу.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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Александр Климов