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Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на свою отставку, которая произошла 30 августа в связи с решением украинского лидера Владимира Зеленского. Для этого он воспользовался цитатой экс-главнокомандубщего ВСУ Валерия Залужного.
«"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – Валерий Залужный», – заявил Олещук.
Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
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Александр Климов