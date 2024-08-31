Сырский назначил Кривоножко на пост врио командующего ВС ВСУ после ухода Олещука

Главком ВСУ Александр Сырский назначил на пост врио командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский уволил с этой должности Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16.
«Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — указано в сообщении.До этого момента Кривоножко был командующм воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
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