Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов, ведь киевский режим может заставить украинский народ воевать только при помощи силы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, за первую половину 2024 года на Украине возбудили свыше 63 тысяч дел по таким случаям.