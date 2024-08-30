Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16. Соответствующий указ появился на сайте офиса Зеленского.
«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — отмечено в указе.Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.Читайте также:
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