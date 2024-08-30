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Украинские пилоты, которые управляют американскими истребителями F-16, вынуждены использовать дороги и трассы вместо взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана. Отмечается, что применять для F-16 обычные ВПП на аэродромах неосмотрительно, так как ВС РФ знает местоположение каждого из них.
«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», — указано в материале.По данным издания, взлетать в таких условиях куда опаснее, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос.
Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение первый из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.Читайте также:
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