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Экс-замгенпрокурора ГДР Бауэр обвинил Запад в провокациях России

Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший заместитель генпрокурора ГДР Ханс Бауэр завил, что Запад провоцирует Россию для развязывания новой войны.
«Это делается для того, чтобы создать впечатление, что Россия — агрессор, что это она нападает на другие государства, а сами они якобы защищают мир и свободу во всём мире», — отметил в беседе с RT Бауэр.

А западные СМИ также раскритиковали последние действия американских властей по помощи Украине. Так, Defense News пишет, что такие шаги могут лишь ускорить крах украинского государства. Как передают argumenti.ru, по мнению издания, разрешение на удары ракетами ATACMS вглубь России и поставки противопехотных мин Киеву приведут лишь к большей эскалации, которая оставит Украину ослабленной, а США в худшем положении.



Ранее замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что решение избранного президента США Дональда Трампа назначить армейского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине не приведёт к мирному урегулированию конфликта.

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Продукция с очень хорошим вкусом: вышел фильм о сотрудничестве России и Египта
LIFE doc снял фильм о сотрудничестве РФ и Египта
28 ноября 2024, 15:22

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Современные российско-египетские отношения охватывают множество сфер — от туризма до образовательных программ. Редакция LIFE doc представила фильм из цикла «Новый мир», посвященный дружбе между Россией и Египтом.
В этом документальном фильме исследуются исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами в различные исторические эпохи. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов отметил в беседе с изданием, что Египет является важным хабом для выхода на другие рынки Африки.
«Мы в перспективе рассматриваем Египет как одно из наших торговых, экспортных направлений. Туда поставляется и продукция химической промышленности, и металлургия, и машиностроение. Но не только. Мы пытаемся доносить широкой аудитории информацию, что те российские продукты питания, которые продвигает российский экспортный центр, — это качественная продукция с очень хорошим вкусом», — заявил он.
Египет, в свою очередь, поставляет в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В документальном фильме подчеркивается уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году объем внешнеэкономических сделок достигнет 1 миллиарда долларов.

Туризм также играет важную роль в партнерстве. В 2023 году более 1,5 миллиона российских туристов посетили Египет, что делает Россию одним из ведущих источников отдыхающих.

Россия также активно участвует в археологических раскопках на египетской территории. Культурный обмен также способствует укреплению дружбы между двумя странами. В Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется открытие памятника Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные пространства.

Фильм акцентирует внимание на ключевых направлениях сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, Правительство России выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в учебном году 2024–2025.

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#египет
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Лукашенко в шутку предложил России разместить «Орешник» в Белоруссии
28 ноября 2024, 15:16

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории республики новую ракету «Орешник». Об этом он рассказал на полях сессии ОДКБ в Казахстане журналисту Павлу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале.
«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что «Орешник» может обеспечить безопасность Белоруссии.

«Естественно», — прокомментировал политик соответствующий вопрос.

Президент Белорусии заключил, что «Орешник» не является ядерным вооружением, но сопоставим с ним по мощи.

Россия ударила по Украине комплексом «Орешник» в ответ на удары со стороны ВСУ по Брянской и Курской областям иностранными дальнобойными ракетами.

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#россия
#белоруссия
#александр лукашенко
#владимир путин
#новости
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Раскрыто, к чему приведет решение Трампа назначить Келлога спецпосланником по Украине
Суслов: назначение Келлога спецпосланником по Украине в США не приведет к миру
28 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить армейского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине не приведет к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. По его словам, Россия практически со стопроцентной вероятностью отклонит предложения Келлога.
«Полагаю, с приходом администрации Трампа будет некий раунд переговоров с Москвой и Киевом, но это ни к чему не приведет. Россия с вероятностью 99,9% отклонит предложения Келлога. Тем более, в конце 2023 года он писал в колонке для издания The National Interest, что его формула заморозки процесса вступления Украины в НАТО и продолжение интенсивного сотрудничества альянса с ней — обернется стратегическим поражением России», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Суслов считает, что боевые действия будут продолжаться весь 2025 год, а переговоры ни к чему не приведут. По его мнению, план Трампа, согласно которому Россия должна начать переговоры из-за опасений увеличения помощи Киеву — не сработает.

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#сша
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#план
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#переговоры
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В Грузии рассказали о будущей политике в отношении России
Кобахидзе заявил, что Грузия продолжит прагматичную политику в отношении РФ
28 ноября 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузия продолжит прагматичную политику в отношении РФ, заявил кандидат в премьеры грузинской республики Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу в парламенте.
«У нас будет прагматичная политика, когда речь идет о грузино-российских отношениях», — сказал он.
Кобахидзе добавил, что грузинская сторона будет придерживаться так называемых «красных линий».

В конце октября Кобахидзе говорил о том, что Грузия не собирается восстанавливать дипотношения с российской стороной. Политик уточнял, что страна проводит президентскую политику в национальных интересах. Он также подчеркнул, что республика не имеет серьезных отношений с игроками во внешней политике.

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#мир
#россия
#грузия
#политика
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Вице-премьер Киргизии о русском языке: мы его учим и не собираемся забывать
28 ноября 2024, 12:31

Фото: iStock/HStocks

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на завершившейся в Баку климатической конференции ООН COP29 заявил, что в республике активно учат и не собираются забывать русский язык, являющийся одним из языков ООН. По его словам, благодаря интернету сегодня киргизы говорят на русском лучше, чем 30 лет назад.
«Киргизия — это одна из стран, где русский язык вписан в конституцию как официальный. Мы от него не отказываемся. Если вы поедете в Киргизию, то увидите, что люди на остановках и киргизы говорят между собой по-русски. Это язык межнационального и международного общения. Мы проводили мероприятия на COP29 на русском. Это один из языков ООН, поэтому мы не собираемся его забывать. Мы его учим», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Байсалов подчеркнул, что Киргизия находится в русскоязычном секторе и является частью русского мира. На сегодняшний день, добавил он, дети говорят на русском больше и лучше старшего поколения, что ставит родной язык под угрозу исчезновения.

Вице-премьер считает, что в России неправильно воспринимают позицию Киргизии о защите родного языка, воспринимая ее слишком ревностно.
«Речь не идет о вытеснении русского языка. Наоборот, для нас русский язык — это мост, богатство, преимущество, основной источник знаний, доступ к науке и передовым технологиям», — объяснил Байсалов.
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#киргизия
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В Сирии ликвидировали большое количество атаковавших Алеппо и Идлиб террористов
Сирийская армия борется с атаковавшими Алеппо и Идлиб террористами
28 ноября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/mrjo2405

Сирийские военные ведут бой с террористами, атаковавшими Алеппо и Идлиб, проинформировали в Минобороны страны.
«Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что террористы напали накануне утром, 27 ноября. Таким образом нападавшие нарушили соглашение о деэскалации. Радикальные группировки нанесли удары по военным позициям, а также по населенным пунктам.

Оборонное ведомство Сирии резюмировало, что террористическая атака продолжается до сих пор. Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Армия страны ликвидирует оставшихся радикалов.

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#мир
#сирия
#террористы
#армия
#новости
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Маск заявил, что экс-сотруднику Белого дома Виндману платят украинские олигархи
28 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Andrii Atanov

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины. Об этом в соцсети X написал предприниматель Илон Маск.
По мнению американского предпринимателя, Виндман совершил госизмену, за что понесет наказание. Таким образом Маск прокомментировал интервью бывшего сотрудника администрации главы Соединенных Штатов, в котором тот обвинил РФ в том, что она использует бизнесмена, чтобы оказать влияние на Вашингтон.

Ранее Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Нами правят имбецилы»: Вице-президента США раскритиковали за фальшивое выступление
Обращение Камалы Харрис вызвало множество вопросов и шквал критики в соцсетях
28 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/rarrarorro

Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, опубликованное на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.
Это было первое выступление Харрис после признания поражения на президентских выборах в пользу Дональда Трампа, передает Fox.

«Я просто должна напомнить вам: не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября (день, когда на выборах в президенты США победил Дональд Трамп). Никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу», — сделала упор Харрис.
На кадрах вице-президент выглядит уставшей, а её ободряющая речь, призывающая сторонников сохранять веру в свои силы, показалась многим пользователям неискренней.

Видео привлекло внимание и вызвало критику за свою подачу. Пользователи отмечают несоответствие между словами Харрис и её эмоциональным состоянием, а также задаются вопросом о целях публикации.

«Это что, шутка?», — возмутился колумнист DC Examiner Кимберли Росс.
Комментаторы, включая журналистов и обозревателей, назвали видео «ужасным» и выразили недоумение, почему оно вообще было опубликовано. ​На кого было направлено видео и кому хотелось услышать подобные слова — загадка для американцев.

«Я еще раз повторю, что нами правят имбецилы», — резюмировал автор Atlantic Тайлер Остин Харпер.
Некоторые предположили, что ролик свидетельствует о разногласиях или напряжённой обстановке в окружении Харрис.

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#соцсети
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В США сообщили, что удары Украины по РФ не приведут к ядерной эскалации
Reuters: США не увидели рисков ядерной эскалации при ударах вглубь РФ
28 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/vadimrysev

Американские разведслужбы считают, что разрешение Вашингтона Украине использовать дальнобойные вооружения против объектов на территории России не повышает риск ядерной эскалации.
По данным агентства Reuters, такие оценки были представлены за последние семь месяцев и остаются неизменными даже после недавнего изменения позиции США по вооружениям, утверждают источники.

Согласно оценкам, применение ракет ATACMS не повлияет на ядерные расчеты России. Кроме того, запуск Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не изменил этих выводов. Представители Белого дома, Пентагона и Госдепа пока не комментируют ситуацию.

Эти заявления прозвучали на фоне дискуссий о возможных последствиях использования Украиной американского вооружения. В публикации также уточняется, что американская сторона продолжает считать вероятность ядерной эскалации низкой.

Западные СМИ также недавно объявили, что удары вглубь России ухудшат положение ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению журнала Responsible Statecraft, такие ракеты, как ATACMS и Storm Shadow, не могут конкурировать с возможностями «Орешника» из-за их меньшей дальности и ограниченной полезной нагрузки.

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#сша
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#вооружения
#ракеты
#ядерное оружие
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