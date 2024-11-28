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Бывший заместитель генпрокурора ГДР Ханс Бауэр завил, что Запад провоцирует Россию для развязывания новой войны.
«Это делается для того, чтобы создать впечатление, что Россия — агрессор, что это она нападает на другие государства, а сами они якобы защищают мир и свободу во всём мире», — отметил в беседе с RT Бауэр.
А западные СМИ также раскритиковали последние действия американских властей по помощи Украине. Так, Defense News пишет, что такие шаги могут лишь ускорить крах украинского государства. Как передают argumenti.ru, по мнению издания, разрешение на удары ракетами ATACMS вглубь России и поставки противопехотных мин Киеву приведут лишь к большей эскалации, которая оставит Украину ослабленной, а США в худшем положении.
Ранее замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что решение избранного президента США Дональда Трампа назначить армейского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине не приведёт к мирному урегулированию конфликта.
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Мелисса Тимофеева