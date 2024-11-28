«Нами правят имбецилы»: Вице-президента США раскритиковали за фальшивое выступление

Фото: iStock/rarrarorro
Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, опубликованное на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.
Это было первое выступление Харрис после признания поражения на президентских выборах в пользу Дональда Трампа, передает Fox.
На кадрах вице-президент выглядит уставшей, а её ободряющая речь, призывающая сторонников сохранять веру в свои силы, показалась многим пользователям неискренней.
Видео привлекло внимание и вызвало критику за свою подачу. Пользователи отмечают несоответствие между словами Харрис и её эмоциональным состоянием, а также задаются вопросом о целях публикации.
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«Я просто должна напомнить вам: не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября (день, когда на выборах в президенты США победил Дональд Трамп). Никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу», — сделала упор Харрис.
На кадрах вице-президент выглядит уставшей, а её ободряющая речь, призывающая сторонников сохранять веру в свои силы, показалась многим пользователям неискренней.
Видео привлекло внимание и вызвало критику за свою подачу. Пользователи отмечают несоответствие между словами Харрис и её эмоциональным состоянием, а также задаются вопросом о целях публикации.
«Это что, шутка?», — возмутился колумнист DC Examiner Кимберли Росс.Комментаторы, включая журналистов и обозревателей, назвали видео «ужасным» и выразили недоумение, почему оно вообще было опубликовано. На кого было направлено видео и кому хотелось услышать подобные слова — загадка для американцев.
«Я еще раз повторю, что нами правят имбецилы», — резюмировал автор Atlantic Тайлер Остин Харпер.Некоторые предположили, что ролик свидетельствует о разногласиях или напряжённой обстановке в окружении Харрис.
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Мария Моисеева