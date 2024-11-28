Раскрыто, к чему приведет решение Трампа назначить Келлога спецпосланником по Украине

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Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить армейского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине не приведет к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. По его словам, Россия практически со стопроцентной вероятностью отклонит предложения Келлога.
«Полагаю, с приходом администрации Трампа будет некий раунд переговоров с Москвой и Киевом, но это ни к чему не приведет. Россия с вероятностью 99,9% отклонит предложения Келлога. Тем более, в конце 2023 года он писал в колонке для издания The National Interest, что его формула заморозки процесса вступления Украины в НАТО и продолжение интенсивного сотрудничества альянса с ней — обернется стратегическим поражением России», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Суслов считает, что боевые действия будут продолжаться весь 2025 год, а переговоры ни к чему не приведут. По его мнению, план Трампа, согласно которому Россия должна начать переговоры из-за опасений увеличения помощи Киеву — не сработает.
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