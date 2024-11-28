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В США сообщили, что удары Украины по РФ не приведут к ядерной эскалации

Reuters: США не увидели рисков ядерной эскалации при ударах вглубь РФ
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Американские разведслужбы считают, что разрешение Вашингтона Украине использовать дальнобойные вооружения против объектов на территории России не повышает риск ядерной эскалации.
По данным агентства Reuters, такие оценки были представлены за последние семь месяцев и остаются неизменными даже после недавнего изменения позиции США по вооружениям, утверждают источники.

Согласно оценкам, применение ракет ATACMS не повлияет на ядерные расчеты России. Кроме того, запуск Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не изменил этих выводов. Представители Белого дома, Пентагона и Госдепа пока не комментируют ситуацию.



Эти заявления прозвучали на фоне дискуссий о возможных последствиях использования Украиной американского вооружения. В публикации также уточняется, что американская сторона продолжает считать вероятность ядерной эскалации низкой.

Западные СМИ также недавно объявили, что удары вглубь России ухудшат положение ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению журнала Responsible Statecraft, такие ракеты, как ATACMS и Storm Shadow, не могут конкурировать с возможностями «Орешника» из-за их меньшей дальности и ограниченной полезной нагрузки.

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#ракеты
#ядерное оружие
#россия
Франция запланировала разработку новой ракеты на фоне успеха «Орешника»
Challenges: Франция создаст баллистическую ракету с дальностью более 1000 км
28 ноября 2024, 02:52

Фото: iStock/SimonLukas

Франция рассматривает возможность разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 километров. По данным издания Challenges, переговоры по проекту уже ведутся между генеральным штабом вооруженных сил и управлением вооружений DGA.
Основной причиной является необходимость усиления оборонных возможностей на фоне успешного применения баллистических ракет Россией, Израилем и Ираном. Особенное беспокойство на Западе вызвал «Орешник».

Новая ракета должна обладать характеристиками, аналогичными иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, включая способность менять траекторию полета на финальном этапе, что делает ее перехват крайне сложным. Предполагается, что проект может быть реализован французской компанией ArianeGroup, а на его выполнение потребуется несколько сотен миллионов евро.

Если проект будет успешным, Франция планирует интеграцию новой ракеты в рамки европейского проекта ELSA, в котором также участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Проект призван укрепить общую обороноспособность Европы.

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«Сторонники ATACMS замолчали»: западные СМИ рассказали о шоке от удара «Орешника»
RS: сторонники применения ATACMS замолчали после удара новой ракеты «Орешник»
28 ноября 2024, 02:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» демонстрирует значительное превосходство российского вооружения над ударными системами, доступными Украине от ее союзников. По мнению журнала Responsible Statecraft, такие ракеты, как ATACMS и Storm Shadow, не могут конкурировать с возможностями «Орешника» из-за их меньшей дальности и ограниченной полезной нагрузки.
Автор публикации отмечает, что дальнейшее использование «Орешника» может поставить Украину и ее союзников в крайне невыгодное положение.

Даже при разрешении атаковать стратегические цели на территории России, доступное Украине вооружение не сможет эффективно противостоять новым российским системам. Это уже вызвало снижение активности сторонников поставок ATACMS и Storm Shadow в США и Великобритании.

«Потенциальное использование «Орешника» в будущем сделает ATACMS и Storm Shadow проигрышными в битвах. […] Неудивительно, что сторонники ATACMS в основном замолчали (после применения новейшего оружия РФ)», — пишет автор материала.
Журнал делает вывод, что с развертыванием «Орешника» современные западные системы могут оказаться проигрышными в будущих сражениях, подчеркивая изменяющийся баланс сил в конфликте.

Ранее «Радио 1» передавало, что, по ожиданиям Defense News, позволение Украине наносить удары вглубь РФ ухудшит положение ВСУ.

Этой ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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#сша
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#всу
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#ядерное оружие
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Депутат Рады раскрыл самое большое преступление Зеленского
Дубинский: Зеленский заставил миллионы украинцев задуматься об эмиграции
28 ноября 2024, 01:29

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он подорвал веру миллионов граждан в свою страну. По мнению политика, действия Зеленского заставили украинцев задуматься о том, чтобы покинуть родину, и это стало главным преступлением главы государства. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — написал Дубинский.
Дубинский отметил, что многие граждане, избежавшие мобилизации, намерены уехать за границу сразу после открытия границ. Эта ситуация, по его словам, является следствием разочарования населения в украинской власти и будущем страны.

Депутат Дубинский также рассказал о плане Зеленского сократить население в стране до 10 млн человек ради Евросоюза.

Незадолго до этого «Радио 1» узнало, что Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали.

Накануне силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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#политика
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#преступление
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В США назвали ключевой сигнал России в адрес Запада
Доктороу: Россия прекратила играть в игры с Западом, когда запустила «Орешник»
27 ноября 2024, 23:40

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» стал предупреждением Западу о том, что Россия больше не намерена вести «игры», заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он считает, что Москва отправила четкий сигнал Вашингтону, Лондону и Берлину, подтверждая серьезность своей позиции в текущем конфликте.

Доктороу также отметил, что с технической точки зрения Россия могла обогнать США в разработке ракетного вооружения на целое десятилетие.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а действия НАТО, включая передачу оружия и подготовку военных кадров, фактически делают альянс участником боевых действий.

Россия предупреждает, что любые грузы с оружием для Киева будут рассматриваться как законные цели. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что политика «накачивания» Украины оружием со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и отдаляет возможность мирных переговоров.

В Кремле считают, что подобные действия НАТО — это игра с огнем, которая может привести к более серьезным последствиям.

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#сша
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#поставки
#нато
#вооружения
#ракеты
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Аналитик Елисеева заявила о неоднозначной политике Казахстана
27 ноября 2024, 19:26

Фото: iStock/Rainer Puster

Политический аналитик Наталья Елисеева заявила о значении визита президента России в Астану.
В этой связи она отметила, что сегодня политика Казахстана является шаткой и ситуационной.

«Сегодня у России с Казахстаном отношения неоднозначные. Астана пытается усидеть сразу на трех стульях: американском, китайском и российском. Это делает политику, проводимую этой страной, очень шаткой, ситуационной. Также в последние годы там возникло сразу несколько скандалов вокруг использования в стране русского языка. Политика страны меняется, и Касым-Жомарт Токаев – не Назарбаев, у которого была весьма четкая пророссийская линия во внешней политике», – приводит «Петербургский дневник» слова Елисеевой.

Она добавила, что несмотря на это всё, контакты с Астаной Москве просто необходимы.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина заявил, что Казахстан остаётся российским союзником, а также её надежным стратегическим партнёром.

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Politico: Байден договорился с КНР об обмене гражданами
27 ноября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/WD Stuart

Администрация действующего президента США Джо Байдена договорилась освободить трех китайских граждан, которые находятся в Америке, пишет издание Politico, ссылаясь на информатора в Белом доме.
«Освобождение Дэвида Свидана, Кая Ли и Джона Люнга является результатом интенсивных обсуждений между Белым домом и государственным департаментом с их китайскими контрпартнерами», — прокомментировал анонимный источник.

Имена китайских граждан, удерживаемых в США и которых готовы отпустить, не разглашаются.

Ранее газета Politico писала, что Байден тайно запросил огромные средства на дополнительную поддержку Киева. На действия заокеанского лидера обратил внимание бизнесмен Илон Маск и высказался об этом.

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#сша
#китай
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#джозеф байден
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Подполковник Шкурлатов: России нужно действовать осторожно до января 2025 года
27 ноября 2024, 17:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

России нужно действовать с максимальной осторожностью до января 2025 года, так как администрация 47-го президента США Дональда Трампа может проявить инициативу в прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник запаса, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. По его словам, важно не допустить развития конфликта на Украине до Третьей мировой войны.
«Мы должны действовать в рамках тех коридоров, которые у нас есть, не поддаваясь на попытки провокаций. Главное — избежать провала, не допустить перехода конфликта в мировую войну», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Шкурлатов подчеркнул, что разрешение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России — новый виток эскалации. Россия, по его мнению, готова решительно отвечать на такие угрозы, но не оставляет попыток деэскалации и мирного разрешения конфликта.

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#сша
#россия
#ракета
#конфликт
#администрация
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МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала
Reuters: МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала
27 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/photosvit

Министерство иностранных дел Германии заявило, что власти страны не закрывали бюро российского Первого канала в Берлине. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, российские корреспонденты могут свободно освещать события в Германии. Представитель отметил, что возникшая проблема может быть связана с визами.

Министерство находится на связи с немецкими журналистами, которые высылаются из России в качестве ответной меры, добавил он. Согласно информации источника, офис Первого канала в Берлине не закрыт.

Напомним, о решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.

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#захарова
#рф
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Токаев: Казахстан остается надежным партнером РФ
27 ноября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Казахстан остается российским союзником, а также ее надежным стратегическим партнером, сказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина. Токаев подчеркнул, что у российско-казахстанских отношений очень прочная основа.
«…Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время», — произнес Токаев.
Токаев пригласил Путина в Астану в период 27-28 ноября. В Кремле отмечали, что лидеры обсудят развитие отношений государств при председательстве Казахстана в ОДКБ и председательстве России в БРИКС и СНГ.

Ранее стало известно о прибытии Владимира Путина в Астану.

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#казахстан
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