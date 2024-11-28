В США сообщили, что удары Украины по РФ не приведут к ядерной эскалации

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Американские разведслужбы считают, что разрешение Вашингтона Украине использовать дальнобойные вооружения против объектов на территории России не повышает риск ядерной эскалации.
По данным агентства Reuters, такие оценки были представлены за последние семь месяцев и остаются неизменными даже после недавнего изменения позиции США по вооружениям, утверждают источники.
Согласно оценкам, применение ракет ATACMS не повлияет на ядерные расчеты России. Кроме того, запуск Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не изменил этих выводов. Представители Белого дома, Пентагона и Госдепа пока не комментируют ситуацию.
Эти заявления прозвучали на фоне дискуссий о возможных последствиях использования Украиной американского вооружения. В публикации также уточняется, что американская сторона продолжает считать вероятность ядерной эскалации низкой.
Западные СМИ также недавно объявили, что удары вглубь России ухудшат положение ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению журнала Responsible Statecraft, такие ракеты, как ATACMS и Storm Shadow, не могут конкурировать с возможностями «Орешника» из-за их меньшей дальности и ограниченной полезной нагрузки.
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Согласно оценкам, применение ракет ATACMS не повлияет на ядерные расчеты России. Кроме того, запуск Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не изменил этих выводов. Представители Белого дома, Пентагона и Госдепа пока не комментируют ситуацию.
Эти заявления прозвучали на фоне дискуссий о возможных последствиях использования Украиной американского вооружения. В публикации также уточняется, что американская сторона продолжает считать вероятность ядерной эскалации низкой.
Западные СМИ также недавно объявили, что удары вглубь России ухудшат положение ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению журнала Responsible Statecraft, такие ракеты, как ATACMS и Storm Shadow, не могут конкурировать с возможностями «Орешника» из-за их меньшей дальности и ограниченной полезной нагрузки.
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Мария Моисеева