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Украина и США вчистую проиграли России на переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил бывший заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Константин Елисеев.
Такое мнение он высказал в ходе интервью в эфире радио «НВ». В столице Саудовской Аравии обсуждались ключевые вопросы территорий и безопасности судоходства. По мнению дипломата, встреча завершилась без достижения каких-либо выгодных для Украины договорённостей.
Экс-замглавы МИД Украины с огорчением констатировал, что Киев в результате переговоров с представителями Соединённых Штатов не смог добиться благоприятных условий для своей страны.
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«Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — сказал Елисеев, употребив спортивную терминологию.
Экс-замглавы МИД Украины с огорчением констатировал, что Киев в результате переговоров с представителями Соединённых Штатов не смог добиться благоприятных условий для своей страны.
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Александр Бойцов