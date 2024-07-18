Арестованный за взятки бывший министр культуры Москвы попросил отправить его на СВО

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, ранее арестованный по обвинению в коррупционной деятельности, завил о желании отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «МК».
«Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — заявил Кибовский.Как утверждает экс-министр, это решение не зависит от исхода судебного процесса.
Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. По предварительным данным, совокупная сумма взяток превышает 100 миллионов рублей. Суд отправил Кибовского под стражу до 16 сентября. Свою вину фигурант не признал.
Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Бывшего главу МВД Украины Захарченко обвиняют в склонении к госизмене
Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой
Премьер Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации
Алина Юрчак