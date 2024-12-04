«Ъ»: экс-замглавы Минтранса РФ Семенова арестовали из-за наличия ВНЖ в Израиле

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У бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова есть вид на жительство в Израиле, из-за которого суд решил взять его под стражу на время расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщила газета «Коммерсантъ».
В ходатайстве указывалось, что 10 ноября Алексей Семенов получил вид на жительство в Израиле на срок до 10 февраля 2025 года. Вследствие чего, пребывая на свободе, чиновник может скрыться за пределами Российской Федерации, заявили в суде следователи.
Ещё у Алексея Семенова есть связи среди работников Минтранса и он может оказывать давление на свидетелей для того, чтобы помешать ходу расследования.
Ущерб от мошенничества, в котором обвиняется Алексей Семенов, оценивается в 240 миллионов рублей. Свою вину чиновник отрицает.
Согласно информации следствия, данную сумму похитили в октябре 2012 года во время реализации госконтракта между Минтрансом и подведомственного ему ФГУП «Защитаинфотранс». Экс-гендиректора этого предприятия Вячеслава Смирнова тоже арестовали по делу Алексея Семенова.
Их адвокаты уже обжаловали избранную меру пресечения.
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Ещё у Алексея Семенова есть связи среди работников Минтранса и он может оказывать давление на свидетелей для того, чтобы помешать ходу расследования.
Ущерб от мошенничества, в котором обвиняется Алексей Семенов, оценивается в 240 миллионов рублей. Свою вину чиновник отрицает.
Согласно информации следствия, данную сумму похитили в октябре 2012 года во время реализации госконтракта между Минтрансом и подведомственного ему ФГУП «Защитаинфотранс». Экс-гендиректора этого предприятия Вячеслава Смирнова тоже арестовали по делу Алексея Семенова.
Их адвокаты уже обжаловали избранную меру пресечения.
Читайте также:
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Ольга Енгалычева