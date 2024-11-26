Басманный суд продлил арест трём фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

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Басманный суд Москвы до марта продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которых этапировали из Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья Евгения Николаева огласила приговор. По него, ходатайство следствия было удовлетворено, а обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону и Хамидову Хусейну продлено пребывание под стражей до 1 марта 2025 года.
Отмечается, что судебное заседание проводилось в закрытом режиме.
Неделей ранее этот же столичный суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё 10 фигурантам уголовного дела.
Напомним, что теракт в концертном зале произошёл 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание и начали расстреливать из автоматов всех, кто находился рядом. Затем они подожгли сам зрительный зал, который сгорел дотла. В результате трагедии погибли 145 человек.
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Отмечается, что судебное заседание проводилось в закрытом режиме.
Неделей ранее этот же столичный суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё 10 фигурантам уголовного дела.
Напомним, что теракт в концертном зале произошёл 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание и начали расстреливать из автоматов всех, кто находился рядом. Затем они подожгли сам зрительный зал, который сгорел дотла. В результате трагедии погибли 145 человек.
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Установлены преступники, вооружившие исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»
Анастасия Чинкова