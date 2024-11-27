Один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании

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В Великобритании задержан Дэниел Андреас Сан-Диего, находившийся в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Мужчина, скрывавшийся почти 20 лет, был арестован в сельской местности Северного Уэльса.
Сан-Диего разыскивался за два теракта, совершенные в Калифорнии в 2003 году, которые были связаны с радикальной группировкой, выступающей за права животных.
В 2009 году он попал в список самых разыскиваемых ФБР террористов, а за информацию о его местонахождении было назначено вознаграждение в 250 тысяч долларов.
Во вторник Сан-Диего предстал перед британским судом, где начался процесс его экстрадиции в США. Следователи отмечают, что его арест стал значительным шагом в борьбе с международным терроризмом.
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Сан-Диего разыскивался за два теракта, совершенные в Калифорнии в 2003 году, которые были связаны с радикальной группировкой, выступающей за права животных.
В 2009 году он попал в список самых разыскиваемых ФБР террористов, а за информацию о его местонахождении было назначено вознаграждение в 250 тысяч долларов.
Во вторник Сан-Диего предстал перед британским судом, где начался процесс его экстрадиции в США. Следователи отмечают, что его арест стал значительным шагом в борьбе с международным терроризмом.
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Мария Моисеева