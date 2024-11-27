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Один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании

Times: в Британии задержан преступник, обвиняемый в терактах 2003 года в США
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

В Великобритании задержан Дэниел Андреас Сан-Диего, находившийся в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Мужчина, скрывавшийся почти 20 лет, был арестован в сельской местности Северного Уэльса.

Сан-Диего разыскивался за два теракта, совершенные в Калифорнии в 2003 году, которые были связаны с радикальной группировкой, выступающей за права животных.



В 2009 году он попал в список самых разыскиваемых ФБР террористов, а за информацию о его местонахождении было назначено вознаграждение в 250 тысяч долларов.

Во вторник Сан-Диего предстал перед британским судом, где начался процесс его экстрадиции в США. Следователи отмечают, что его арест стал значительным шагом в борьбе с международным терроризмом.

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#великобритания
Два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене
Мещанский суд Москвы арестовал Омельченко и Некрасова по делу о госизмене
27 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/Motortion

Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на электронную картотеку суда.
В базе данных суда указано, что 26 ноября были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по статье 275 УК РФ (госизмена)», — говорится в материалах.
Решения суда вступят в силу 30 ноября.

Подозреваемым предъявлены обвинения по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Детали дела в интересах следствия пока не раскрываются.

Ранее «Радио 1» сообщало, что один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании.

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ).

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#суд
#ук
#наказание
#рф
#расследование
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В порту Санкт-Петербурга вспыхнул ледокол, причины выясняются
В порту Петербурга при ремонте ледокола произошло возгорание
27 ноября 2024, 01:09

Фото: iStock/Elena Perova

В Большом порту Санкт-Петербурга во время ремонтных работ произошло возгорание на неэксплуатируемом ледоколе «Адмирал Макаров», сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 26 ноября, огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Ледокол был создан в 1975 году и является одним из трех ледоколов, которые были построены в Финляндии по заказу СССР.

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения противопожарных требований и законодательства при эксплуатации водного транспорта. Причины возгорания выясняются. Ледокол находился на причале порта и не использовался в навигации.

Проверка направлена на выявление возможных нарушений в организации ремонтных работ и обеспечение безопасности на объектах водного транспорта.

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#инцидент
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#санкт-петербург
#пожар
#пожарная безопасность
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«Присылал фото гениталий»: извращенец пытался совратить 14-летнюю дочь участника СВО
В Тюмени педофил вымогал деньги и пытался совратить 14-летнюю дочь участника СВО
27 ноября 2024, 00:42

Фото: iStock/chameleonseye

В Тюмени участник СВО, находящийся в отпуске, разоблачил мужчину, который пытался совратить его 14-летнюю дочь, сообщает telegram-канал «Русская община Тюмень».
Злоумышленник, уроженец Ингушетии, отправлял девочке непристойные сообщения, угрожал, вымогал деньги и манипулировал, используя тему самоубийства.

«Пытался совратить несовершеннолетнюю 14- летнюю девочку, присылал ей фото гениталий, угрожал ей, пытался манипулировать самоубийством, вымогал деньги», - перечисляет детали Telegram-канал.
Узнав об этом, отец обратился в полицию и за поддержкой к представителям «Русской общины». Заявление передано в правоохранительные органы, которые начали расследование.

«Русская община» также обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под контроль, чтобы избежать возможного влияния на ход расследования. Дальнейшие детали пока не известны.

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Счастливый брак обернулся адом: откровения Жизель Пелико, которую муж «одалживал» другим мужчинам 9 лет подряд

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#деньги
#контроль
#отец
#заявление
#расследование
#telegram
#рф
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Депутат Рады Дубинский обвинил СБУ в пытках и убийстве журналиста из США
26 ноября 2024, 19:35

Фото: iStock/Silent_GOS

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Депутат заявил, что журналиста и блогера пытали в Харьковском СИЗО, причём по той же схеме, что и его когда-то в Киевском СИЗО. Его могли перекидывать в «пресс-хаты», где вымогали деньги. А когда журналист заявил об этом, его убили.

Также Дубинский убеждён, что американцу сломали рёбра, а также угрожали выколоть глаз зубочисткой. И причастна к этим преступлениям именно СБУ.

О смерти Лиры стало известно от американского телеведущего Такера Карлсона. Он подчёркивал, что власти США «явно поддерживали» заключение и пытки своего гражданина на Украине.

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#сбу
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#убийство
#журналист
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Счастливый брак обернулся адом: откровения Жизель Пелико, которую муж «одалживал» другим мужчинам 9 лет подряд
26 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Дело об изнасиловании Жизель Пелико всколыхнуло французское общество. Ее муж на протяжении 9 лет накачивал ее наркотиками и позволял незнакомцам насиловать женщину. При этом все половые акты снимались на камеру. О страшном преступлении полиция Франции узнала случайно. Подробности читайте в материале «Радио1».

Счастливая семья


Сейчас Жизель и Доминику Пелико 72 года. Встретили друг друга они будучи еще совсем юными. Обоим было по 19 лет. Бурный роман влюбленной пары через два года перешел в счастливый брак. У пары в браке родилось трое детей и уже есть семеро внуков. Идеальная семья с любимым мужчиной. Только жизнь, похожая на сказку, в один момент обернулась для Жизель Пелико, холодящим кровь триллером.

Если бы не бдительный охранник


Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В один из сентябрьских дней Жизель уехала к дочери, посидеть с внуками. А Доминик пошел по магазинам, но не покупать, а фотографировать. Охранник супермаркета по камерам наблюдения заметил, что мужчина не интересуется товарным ассортиментом магазина, его привлекают женщины, разглядывающие товары, и он незаметно фотографирует их под юбкой.

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Мужчина за апскертинг был арестован. Всю имеющуюся у него технику: ноутбук, два телефона и карты памяти, изъяли. А при проверке содержимого цифровых носителей открылось страшное. На кадрах было запечатлено более 200 случаев изнасилования его жены 83 разными мужчинами.

Жена ничего не знала


Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Как выяснилось, коварный муж накачивал супругу транквилизаторами и приглашал мужчин насиловать ее. Им был создан чат, в котором он приглашал разных мужчин к своей жене и выкладывал видео содеянного. Кроме жены, он отработал такую схему на своей дочери и 2 невестках.
Следствием зафиксированы 83 мужчины, которые проводили изнасилование, 54 человека опознаны. Из них 51 человек стал фигурантом уголовного дела. За время расследования один обвиняемый скончался, двух мужчин не привлекли ввиду недостатка улик. Возраст обвиняемых варьируется от 25 до 72 лет. Все они представляют различные социальные слои: среди насильников есть безработные, пенсионеры, пожарные, ученые и даже медицинские работники.
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Резонансное дело в суде

Дело об изнасиловании Жизель Пелико оказало серьезное потрясение на французское общество и привлекло внимание к химическим веществам, преступления с использованием которых, трудно поддаются расследованию.

Судебный процесс по этому делу еще не окончен. Предполагается, что окончательное решение суда будет в конце декабря этого года. Доминику Пелико и его пособниками грозит до 20 лет лишения свободы.

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Села в такси и домой не вернулась: под Волгоградом беременная женщина лишилась жизни из-за украшений, подробности
26 ноября 2024, 16:56

Фото:iStock/humonia

Волгоградский таксист убил беременную женщину потому, что увидел на ней дорогие украшения и захотел их присвоить себе. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Вечер с подругой не предвещал беды


14 октября Ирина Богатырева была в гостях у подруги. Женщины засиделись и Ирине пришлось поздно возвращаться домой на такси. До дома в ту ночь Богатырева не добралась. Супруг Ирины сразу же обратился в правоохранительные органы. Супруга никогда нигде не задерживалась без предупреждения, а сейчас, на пятом месяце беременности, ночью внезапно пропала. Правоохранительные органы установили по камерам наблюдения на подъезде подруги, что женщина села в такси.

Убил из-за ювелирных украшений

Фото:iStock/CarlosAndreSantos

В тот вечер на вызов приехал водитель Александр Журавко. После того как беременная Ирина села в автомобиль, таксист сразу обратил внимание на ее украшения. Недалеко отъехав от места, он свернул на безлюдный участок автомобильной дороги «Волгоград – Саратов – Сызрань». Там, вдалеке от посторонних глаз, он вытащил беременную из машины, несколько раз ударил по голове и задушил ее.

С жертвы холоднокровный таксист снял ювелирные украшения: три кольца, золотые серьги, две цепочки и две подвески общей стоимостью 110 000 рублей. Тело убитой он спрятал в овраге Дубовского района Волгограда и спокойно поехал отдыхать домой к своей семье.

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На суде просил переквалифицировать дело


Фото:iStock/gorodenkoff

Правоохранительным органам потребовалось несколько месяцев чтобы найти убийцу. Мужчина ничем себя не выдавал. Только после осмотра его гаража и обнаружении в нем украшений убитой, следствию стало понятно, что он не просто подвозил женщину.

На таксиста было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство), 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). На суде Александр Журавко извинился перед матерью и сестрой убитой, а также попросил суд переквалифицировать его действия. Суд признал обвиняемого виновным по вменяемым статьям и приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#суд
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#уголовное дело
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#жертвы
#статьи
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Охранник ресторана в Москве одним ударом отправил в кому закурившего гостя
26 ноября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Backiris

Курение в помещении пивного ресторана в Москве дорого обошлось одному из посетителей. Охранник заведения одним ударом проломил ему череп и отправил в глубокую кому.
О происшествии рассказал телеграм-канал Mash. Гость слегка выпил, что неудивительно для пивного ресторан, и решил закурить возле лестницы внутри бара, что уже непозволительно. Мужчине сделал замечание сотрудник заведения. Тот в ответ стал хамить. Охранник не сдержался и нанёс посетителю сокрушительный удар с правой. Тот рухнул на пол и ударился головой.

Незадачливого курильщика доставили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии, он впал в глубокую кому. Полиция задержала 40-летнего охранника ресторана. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

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#полиция
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#уголовное дело
#больницы
#удар
#ресторан
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Басманный суд продлил арест трём фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
26 ноября 2024, 14:17

Фото: медиасток.рф

Басманный суд Москвы до марта продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которых этапировали из Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья Евгения Николаева огласила приговор. По него, ходатайство следствия было удовлетворено, а обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону и Хамидову Хусейну продлено пребывание под стражей до 1 марта 2025 года.

Отмечается, что судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

Неделей ранее этот же столичный суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё 10 фигурантам уголовного дела.

Напомним, что теракт в концертном зале произошёл 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание и начали расстреливать из автоматов всех, кто находился рядом. Затем они подожгли сам зрительный зал, который сгорел дотла. В результате трагедии погибли 145 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
#суд
#уголовное дело
#арест
#приговор
#террористы
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По делу погибшей в загоне для свиней школьницы арестовали 40-летнего соседа
26 ноября 2024, 13:54

Фото: iStock/ Rattankun Thongbun

Старший помощник руководителя главка СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова объявила, что в Красноярском крае задержали 40-летнего мужчину — его подозревают в нанесении телесных повреждений 17-летней школьнице, которая была разорвана свиньями в загоне.
В селе Ушканка Красноярского края 23 ноября нашли тело 17-летней девушки в загоне для свиней. Школьница следила за домашним хозяйством, пока её родителей не было дома. Тело девушки вечером обнаружил её друг. Когда он зашел в свинарник, то увидел разорванное тело одиннадцатиклассницы в свинарнике.

По делу арестован 40-летний сосед пострадавшей. В рамках оперативно-следственных мероприятий, правоохранители выяснили, что мужчина на протяжении длительного периода конфликтовал с соседями. Выяснив, что родители школьницы уехали, фигурант дела решил пробраться в их сарай и убить животных. В сарае его увидела одиннадцатиклассница. Чтобы сокрыть преступление, мужчина ударил ее по голове и скрылся. От удара девушка потеряла сознание и упала в загон со свиньями — там находилась агрессивная свиноматка.

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