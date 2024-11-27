Один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своём Telegram-канале.