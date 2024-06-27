Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках

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Информацию украинских журналистов о том, что силовики провели обыск подтвердил экс-замглавы офиса президента республики Кирилл Тимошенко. Об этом он написал в своем Telegram.
«Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — гласит публикация.
Ранее украинская газета «Телеграф» сообщала о задержании Тимошенко сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Также было известно, что все связано с уголовным делом об утечке данных из ведомства.
В минувший вторник, 25 июня, суд Киева посадил депутата Верховной рады Николая Тищенко под домашний арест. Нардеп обязан носить электронный браслет.
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