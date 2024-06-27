FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ

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Передачу боевикам ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot обсуждают высокопоставленные чиновники и министры Соединенных Штатов, Израиля и Украины. Об этом, ссылаясь на источники сообщает издание Financial Times.
«США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — сказано в материале.
По данным журналистов, договор может включать указанное вооружение, которое отправят из Израиля в США, а затем передадут украинским радикалам.
Также уточняется, что речь идет о восьми системах, однако поставить Киеву могут меньшее количество. У ВСУ сейчас два таких комплекса. Известно, что Израиль хочет перестать пользоваться батареями Patriot, которым уже больше 30 лет.
На фоне российской спецоперации недружественные к РФ государства поставляют Киеву вооружения.
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Никита Кротов