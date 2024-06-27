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Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт под Белгородом в селе Богун-Городок, ранен водитель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что транспорт уничтожен в результате взрыва, а пострадавшему от инцидента уже оказывают помощь.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об усилении защиты крымского полуострова после атаки на город.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от украинских неонацистов. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал большие потери республики и надеется договориться с Москвой в течение нескольких месяцев.
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