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Экс-замминистра Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на Буданова

17 января 2024, 06:40

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Владимир Зеленский планирует заменить главкома ВСУ Валерия Залужного на главу ГУР Кирилла Буданова. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Newsroom.

По словам Тука, о намерениях Зеленского ему стало известно от источников, близких к генштабу украинской армии.

«Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР», — утверждает бывший заместитель министра.

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Политолог Золотарёв: Украине придётся пойти на мир на невыгодных условиях
17 января 2024, 06:25

Фото: iStock/sandsun

Политолог Андрей Золотарёв заявил, что Украине будет вынуждена согласиться на мир на невыгодных для неё условиях. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — утверждает специалист.

Он также прокомментировал программу ВЭФ в швейцарском Давосе, подчеркнув, что тема украинского конфликта оказалась не в приоритете у Запада. На первый план вышли проблемы климата, энергетики и социальные вопросы, отметил Золотарёв.

Кроме того, западные государства продемонстрировали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не поддерживают «формулу мира», предложенную им. По словам политолога, антироссийская риторика Зеленского оказывает на европейские страны негативное влияние.

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Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине, пишут СМИ
Rzeczpospolita: Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине
17 января 2024, 05:49

Фото: iStock/macky_ch

Польский обозреватель Збигнев Лентович заявил, что Варшава из-за страха эскалации украинского конфликта многократно наращивает производство оружия. Об этом он написал в материале для газеты Rzeczpospolita.
Он добавил, что также увеличить производственные объёмы планируют недавно модернизированные предприятия, так как их мощности не совпадают с потребностями.

В качестве примера Лентович привёл завод «Сталева Воля», специализирующийся на производстве артиллерийских орудий, но вскоре планирующий начать собирать бронированные автомобили и БМП.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — говорится в публикации.

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ТАСС: Трамп заявил на митинге в Нью-Гэмпшире, что США управляются дураками
17 января 2024, 04:46

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир, охарактеризовал нынешние американские власти как управляемые дураками. Об этом сообщает ТАСС.
«Нами управляют дураки», — коротко охарактеризовал ситуацию Трамп.

Также он подчеркнул, что считает Джо Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом США, который может втянуть Вашингтон в третью мировую войну.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчёркивал тот факт, что он имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, а потому никогда не допустил бы начала украинского конфликта и смог бы поспособствовать его окончанию после победы на выборах в 2024 году.

Бывший президент США без особых проблем одержал победу на предварительных выборах (кокусах) Республиканской партии в Айове, которое открыло сезон предварительных выборов в Соединённых Штатах. В среднем Трампа поддержали около половины сторонников Республиканской партии. Ожидается, что борьба за второе место развернётся между экс-постпредом США при ООН Никки Хейли и губернатором Флориды Роном Десантисом.

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#митинг
#сша
#дональд трамп
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Германия в 2024 году окажет военную помощь Украине на более чем €7 млрд
17 января 2024, 04:12

Фото: iStock/alzay

В правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем €7 млрд», — проинформировали в правительстве Германии.

Авторы отмечают, что Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.

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#германия
#сво
#вооружения
#киев
#украина
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Капитан ВМС США Гарри Табах: У Киева нет друзей в Белом доме
17 января 2024, 03:50

Фото: iStock/lucky-photographer

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине не стоит рассчитывать на американскую помощь, так как в Вашингтоне не хотят её победы. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — США, то есть, администрация сегодняшняя, — не ваши друзья, они не хотят помогать Киеву», — утверждает американский военный.

Табах добавил, что Вашингтон видит в Украине всего лишь «аппендикс СССР» и предпочёл бы, чтобы она вовсе прекратила существовать как отдельное государство.

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#сша
#администрация
#государство
#киев
#украина
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МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов в сектор Газа
17 января 2024, 03:39

Фото: iStock/Streetoncamara

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Об этом МИД Катара сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter).
«В рамках усилий Катара по прекращению конфликта в Газе будут продолжены работы с региональными и международными партнерами, в частности, по гуманитарным вопросам и медицинской эвакуации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Соглашение включает доставку помощи жителям Газы и передачу лекарств удерживаемым заложникам.

Более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев.

В результате последнего обстрела сектор Газа выпустил по югу Израиля порядка 50 ракет, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По информации СМИ, последний крупный обстрел Израиля со стороны анклава произошёл утром 16 января. Основной удар пришёлся по городу Нетивот, который находится в одиннадцати километрах от сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа и вторжения ХАМАС в приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года. Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.

Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.

На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.

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#медицина
#лекарства
#поставки
#хамас
#катар
#израиль
#франция
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Макрон заявил о переводе экономики Франции на военные рельсы ради помощи Киеву
17 января 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ради сохранения и продолжения военной помощи Украине экономика Пятой республики будет переведена на военные рельсы. Об этом пишет РИА Новости.
Макрон уточнил, что Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб», а также самоходные гаубицы Caesar.

Глава Франции также объявил о предстоящих решениях на уровне Евросоюза, касающихся помощи киевскому режиму. По его мнению, от помощи Украине зависит безопасность Европы.

«Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, так как сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под вопрос», — заявил Макрон (цитата по газете «Известия».
Ранее стало известно, что Во время своего предстоящего февральского визита в Киев Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией.

Несколько дней назад новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Украине долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет президенту Владимиру Зеленскому военной техникой и экономически.

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#франция
#украина
#военная техника
#поставки
#помощь
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Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка
17 января 2024, 01:43

Фото: iStock/wooyaa

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на ВЭФ в Давосе заявил о формировании нового миропорядка. Об этом пишет РБК.
Экс-министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, выступающий в роли модератора сессии, сказал, что после окончания холодной войны установился определенный миропорядок, основанный на верховенстве закона и демократических ценностях, но сейчас складывается впечатление, что такой порядок больше не актуален в мире и формируется новый.

На это Салливан ответил, что на фоне конца одной эры и начала другой действительно формируется новый миропорядок. Советник американского президента добавил, что одной из частей стратегии формирования США и другими странами нового миропорядка является «защита от агрессии со стороны Российской Федерации».

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#сша
#мир
#страны
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США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций
AP: Белый дом хочет вновь внести хуситов в список террористических организаций
17 января 2024, 01:38

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море, передает Associated Press.
В 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов из американского списка террористических организаций.

Во вторник, 16 января, военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС. Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.

Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.

На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.

Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.

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#йемен
#сша
#хуситы
#террористы
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