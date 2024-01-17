Экс-замминистра Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на Буданова

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Владимир Зеленский планирует заменить главкома ВСУ Валерия Залужного на главу ГУР Кирилла Буданова. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Newsroom.
«Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР», — утверждает бывший заместитель министра.
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